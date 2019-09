Stačila chvilka nepozornosti a obrovská tragédie byla na světě. Tak popisuje mladá maminka Mária (25) smrt svého synka Stanislava (†1,5). Chlapec spadl do vodoměrné šachty na zahradě babiččina domu. V jámě byla po deštích voda a chlapec se utopil.

Obyvatelé východoslovenské obce Ostrovany oplakávají smrt téměř dvouletého Stanka. Chlapec nešťastnou náhodou zemřel po pádu do vodoměrné šachty na zahradě babiččina domu, kde si hrál se sourozenci.

Chlapec to měl k babičce z domova jen přes ulici, jeho rodina ho tak neztratila z doslechu. „Chtěl jít ven, oblékla jsem ho, pak si hrál venku s ostatními dětmi. Po půl hodině jsem si všimla, že se ztratil. Začali jsme ho hledat, ostatní mi pomáhali,“ popsala Mária dramatické chvíle slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ. Po chvíli zoufalá maminka synka našla.

Bohužel už bylo pozdě. „Napadlo mě, jestli náhodou nespadl do šachty. A tam jsme ho našli,“ doplnila zlomená žena. Stanko byl z dvojčat, kromě chlapečka má Mária ještě Vanessu (8), Jána (5), Pavlínku (4) a ročního Martínka.

Šachta byla podle Márii zakrytá plastovým poklopem, zvědavý klučík ho však pravděpodobně odkryl, aby se podíval, co je vevnitř. Další možností je, že si Stanko na víku hrál a odklopil ho nešťastnou náhodou. Hrátky kolem vodoměrné šachty se chlapci každopádně staly osudné. „Nebylo to dobře přikryté. Asi tam skákal a spadl. Zrovna tam byla voda, protože pršelo, ale jinak je to vyschlé,“ uzavřela Mária.

Podle informací deníku Nový Čas rodina neměla peníze na zaplacení Stankova pohřbu, zdrcení příbuzní si tak museli finance půjčit. Plastové víko už z bezpečnostních důvodů nahradilo víko betonové. K neštěstí, které postihlo nebohého Stanka, tak už snad nikdy nedojde. Policie v případu zahájila trestní stíhání pro přečin usmrcení.