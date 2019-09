Střelec na dětském hřišti v Kladně trefil tři chlapce: Policie hledá tohoto muže!

Muže s dlouhými vlasy, který měl na sobě černé tričko, kraťasy a přes rameno hozenou tašku, zachytila kamera. Jeho vůz přitom parkoval napůl cesty mezi parkem, kde si děti hrály a místem, odkud se střílelo.

Může jít o důležitého svědka

„Tento muž, který se prokazatelně v předmětnou dobu střelby nacházel v místě skutku, by pro nás mohl být důležitým svědkem," řekl TV Nova vyšetřovatel a vzápětí dodal: „Mohl by podat důležité svědectví."

Policisté již vědí, že střelec pálil ze vzduchové pušky. Nalezené diabolky poslali na expertízu. „Vyšetřování případu nadále pokračuje. V současné době nemůžeme označit pachatele,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Nováková.

Bolelo to, přiznal zasažený chlapec