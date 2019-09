Dominika přišla při porodu o dítě: Už ví, proč Samuel zemřel!

Dominika pocházející ze slovenského Sládkovičova se těšila na narození svého synka. S přítelem už měli pro miminko všechno připravené, místo radostných chvil však zažívají muka. Nastávající rodiče o svého synka Samuela přišli.

Dominika přišla dva dny po porodu o dítě. Ze smrti Samuela viní nemocnici

Dominika byla ještě předminulou středu na kontrole v nemocnici v Galantě, tehdy se už necítila dobře, ovšem lékař ji poslal domů s tím, že má přijít v pátek na hospitalizaci. Do pátku se však její stav zhoršil. „Do pátku jsem vlastně krvácela a měla jsem i bolesti. Přišla jsem v pátek. Často jsem měla bolesti a často i tvrdnutí břicha. Krvácela jsem už tři dny. V pátek mi dali první injekci, údajně kvůli změkčení děložního čípku,“ popsala TV Joj.

V neděli nastávající mamince praskla plodová voda, nevytekla však všechna. Lékaři se proto rozhodli, že budou čekat, a to i přes její protesty. V pondělí začala masivně krvácet. „Krvácela jsem proudem, pod sebou jsem měla velké množství krve. Řekli mi, že to mám prodýchat a že to určitě není porod. Prý sama zjistím, když to nakonec bude porod,“ uvedla osmnáctiletá žena s tím, že odpoledne začala rodit. „Nakonec jsem to vytlačila a byl celý modrý, nehýbal se, nedýchal. Řekli mi, že je to moje chyba a že se nadýchal plodové vody. V té vodě se nacházelo hodně smolek z jeho stolice,“ dodala Dominika.

Lékaři novorozeného chlapce museli resuscitovat a později byl převezen do nemocnice v Bratislavě, kde zemřel. Dominika za smrt Samuela viní nemocnici v Galantě. „Tvrdili nám, že tam není nález na císařský řez. My jsme chtěli císařský řez hlavně kvůli tomu, že v naší rodině máme všechny ženy problém s otvíráním,“ uvedla matka Dominiky pro TV Joj.

Dominika hodlá na nemocnici podat stížnost. „Sepisujeme stížnost, ještě není dokončená, ale určitě ji v nejbližších dnech – možná v pondělí, možná ve středu – podáme a zároveň podáme i trestní oznámení,“ řekla její matka. S malým Samuelem, který zemřel podle pitevní zprávy na udušení smolkami, se rodina naposledy rozloučí v úterý. „Čekala jsem to, i patolog mi to potvrdil, že se zadusil smolkami, že už dítě mělo být dávno na světě,“ uzavřela Dominika, která přenášela osm dní.

Nemocnice odmítá, že by pochybila. „Po prvním prošetření případu nic nenasvědčuje tomu, že by postup zdravotní péče byl nesprávný. Zdravotní stav rodičky byl celou dobu standardní a bez vážných komplikací. Neustálý monitoring dítěte stejně tak nevykazoval žádné problémy, a proto nebyl důvod k sekci,“ uvedl mluvčí nemocnice Tomáš Král.