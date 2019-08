Záchranáři vyjížděli do obce v neděli po páté hodině ráno poté, co je zavolali rodiče novorozence. Dítě se jim ale oživit nepodařilo, i když se o to snažili desítky minut. „I přes veškerou snahu musela lékařka konstatovat smrt,“ řekla mluvčí záchranky Mária Svobodová.

Záchranáře rodiče zavolali v neděli po páté hodině ráno. Podle informací Blesku matka (36) měla tvrdit, že dítě poté, co přišlo na svět, mělo normálně dýchat, zdravotní problémy prý měly přijít až později. A to prý několik hodin po porodu, kdy pak hned zavolali na tísňovou linku.

O život dítěte bojovali dva lékaři

O novorozencův život bojovali dva lékaři, na místo dorazila sanitka a přiletěl i vrtulník. Záchranáři se museli postarat také o matku. „Byla transportována k dalšímu ošetření do nemocnice,“ dodala Svobodová. Podle informací Blesku měla matka rodit doma už v loňském roce a teď se mělo údajně jednat o předčasný porod. Podle informací Klatovského deníku byla žena v sedmém měsíci těhotenství.

Smrt novorozence šetří policie. „Případem se zabýváme a všechny okolnosti teď zjišťují kriminalisté. Ti nařídili soudní pitvu zemřelého dítěte,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Lékaři: Domácí porod riziko!

Lékaři tvrdí, že domácí porod je pro ženu velkým rizikem a komplikace mohou mít osudové následky. „Nastává časová prodleva, než mohou lékaři kvalifikovaně zasáhnout. Bereme to jako cestu zpátky, nezodpovědnost rodičů za situace, kdy je na klinikách vyškolený personál, lékaři a veškeré vybavení,“ vysvětlil již dříve přednosta Gynekologicko–porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno Pavel Ventruba.