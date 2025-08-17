Jestli se Ostraváci na něčem vzácně shodnou, tak je to odpor k podchodům pod Frýdlantskými mosty a zastávkám na nich. Lidé se hrozili smradu i vzhledu dopravního uzlu, který navíc přitahoval kriminální živly. Tolik očekáváná rekonstrukce je v plném proudu.
„Budou obnoveny veškeré povrchy, vymění se izolace. Důraz je na větší bezpečnost. Budou lepší přístupy na tramvajová nástupiště, ta se kompletně zrekonstruují. Také trať bude nová. Podařilo se nám dát do souběhu i rekonstrukci silničních mostů,“ popsala Petra Kopřivová z odboru investic.
Ikonický bar nezmizí?!
Pokud se už lidé měli důvod v podchodech pod zastávkami Náměstí republiky zdržet, byl to bar Metro. Podnik v duchu raných devadesátek je dnes kultem. Pro štamgasty má dobré zprávy provozní Lucie Svorníková.
V centru Ostravy probíhá rekonstrukce Frýdlantských mostů. (srpen 2025) město Ostrava
„První schválení provozu Metra prošlo! Počkáme na poslední „ano“ a po rekonstrukci pokračujeme. Držte palce,“ vzkázala.
Potrvá to rok
Kompletní „předělávka“ Náměstí republiky začala letos v červnu, v současné době jsou na povrchu z bývalých zastávek jen ruiny, dělníci už obsadili i podchody. „Náklady budou tvořit v tuto chvíli 314 milionů korun. Práce by měly trvat rok,“ upřesnila Petra Kopřivová.