„Cílíme na malometrážní bydlení, které by bylo bezbariérové, sloužilo by pro mladé rodiny, studenty, pro seniory,“ řekla ředitelka developerské skupiny Antracit Zuzana Bajgarová, která dříve byla Macurovou náměstkyní. Studentský Kampus Palace zůstane zachován.

Součástí bude i zázemí v podobě například služeb. „Určitě chceme obnovit původní parter, který tam byl. Můžeme si vzpomenout, že tam byl třeba bar Bocaccio,“ dodala.

Celý projekt chce Antracit dokončit do roku 2030, jednotlivé prostory má v plánu oživovat postupně. „Rádi bychom začali, pokud to bude možné, tím parterem a začali obnovovat aspoň některé obchodní jednotky. Část objektu se bude muset zdemolovat. Doufám, že do dvou let otevřeme první prostor,“ uvedla Bajgarová.

V úvaze je i dostavba

„Naším záměrem bude mimo jiné aspoň zčásti vrátit domu původní architektonickou hodnotu, kterou měl při otevření v roce 1913 a jejímž autorem nebyl nikdo menší, než Wunibald Deininger," uvedl finanční manažer skupiny Antracit a bývalý primátor Ostravy Tomáš Macura.

Celkově by mělo vzniknout minimálně 5500 m2 pronajímatelných ploch, z toho 3600 m2 k rezidenčnímu bydlení a zbytek ke komerčnímu využití, včetně dostatečného počtu parkovacích míst.

Bývalý luxus

Hotel Palace otevřený v roce 1913 jako Hotel National byl tehdy jedním z nejluxusnějších hotelů v Rakousku-Uhersku. Komplex se skládá z několika budov. V druhé polovině minulého století prošly původně secesní stavby necitlivou přestavbou, i proto nebyly prohlášeny kulturní památkou, s výjimkou části, v níž bývala kavárna National.

Od 90. let byl komplex prázdný a hrozila mu demolice. Do budovy se vrátil život až v roce 2016 spolu s projektem studentské rezidence Kampus Palace, větší část komplexu však zůstala prázdná a dál chátrala.

