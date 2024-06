Beran

Milí Berani, nemíchejte se do osobních problémů příbuzných nebo přátel ani v případě, že vás o to sami požádají. Zamotali byste se do začarovaného kruhu. Promluvte si s čerstvou známostí o blízké budoucnosti. Neměli byste vrhat do všeho po hlavě.