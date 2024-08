Práce potrvají zhruba rok a budou rozděleny do dvou etap. První část stavby bude dokončena letos do podzimu, s druhou etapou by se pak mělo začít v příští stavební sezoně a s dokončením se počítá na podzim 2025. Náklady budou téměř 32 milionů korun bez DPH.

„Proměna území zatraktivní veřejný prostor, naváže na první fázi revitalizace levého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Na Karolině a Střelniční ulicí, která byla dokončena v závěru roku 2022,“ uvedl náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger (Ostravak).

Maximálně „třicítkou“

Modernizace má přispět ke zklidnění dopravy, protože rychlost bude snížena maximálně na 30 kilometrů za hodinu. Vzniknout má také lepší zázemí pro cyklisty a chodce. „Stavba je součástí významné proměny území a zdaleka nekončí. V přípravách je také rekonstrukce mostu Na Karolině,“ doplnil Riger.

V místě nyní dělníci kvůli zpevnění břehu usazují kameny. „Následně velké kameny doplní i kameny menších rozměrů a vytvoří tak břeh dle návrhu architektů. Vzniknout by měl přívětivější prostor pro cyklisty i chodce, propojující univerzitní kampus a odpočinkovou zónu kolem řeky,“ popsala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Černá louka je na řadě

Připravuje se také proměna nedalekého výstaviště Černá louka a celá lokalita by tak postupně měla sloužit k odpočinku. Snahou města je také vytvořit pohodlné pěší i cyklistické propojení z centra města okolo mostu Miloše Sýkory a kampusu až do Dolních Vítkovic.

