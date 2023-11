Ryby

Zajímáte se o nevšední věci a moc vám to prospívá. Díky tomu se vám podaří odpoutat se od nepříjemností v práci. Pokud byste se dostaly s šéfem do konfliktu, zařaďte zpátečku, protože se vám to vyplatí. Ať se vyvzteká, ale vás to nesmí ohrozit.