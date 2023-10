Smuteční obřady spojené s posledním rozloučením s drahými zesnulými se konají pro celý Moravskoslezský kraj jen v krematoriu v Ostravě. Jenže to brzy čeká zásadní rekonstrukce. Provoz přesto nebude omezen, vznikl by tak totiž chaos.

Ředitel krematoria Ivo Furmančík provedl Blesk po celém provozu, po obřadní síni i okolo spalovacích pecí. Ujistil, že zavření během rekonstrukce nehrozí. „Vždyť by to vyvolalo brutální chaos. Jiné nejbližší krematorium je až v Olomouci. Jen obřady se budou konat v jiných síních po kraji,“ vysvětlil ředitel Ivo Furmančík (65).

Rekonstrukce by ale měla být značně rozsáhlá. „Technicky to bude složitá záležitost, trvat bude rok. Krematorium funguje okolo 50 let a bez nějakého většího zásahu do částí sloužících pro veřejnost, i v zázemí,“ podotkl Ivo Furmančík.

Oprava i vylepšení

Celkové náklady vyšplhají na 150 milionů. „Potom nebude široko daleko žádné hezčí a modernější zařízení tohoto typu. Obřadní síň má dnes šedesát míst k sezení, a další lidé se mohou loučit ve stoje. Kapacita i komfort se navýší,“ sdělil Furmančík.

délka: 00:46.85 Video Video se připravuje ... Zázemí krematoria v Ostravě, které je jediné v kraji, a čeká ho zásadní rekonstrukce. Karel Janeček

Projektovou dokumentaci nechává Magistrát města Ostravy coby zadavatel zpracovávat letos, příští rok vybere zhotovitele díla. „Zahájení rekonstrukce pak předpokládáme od roku 2025,“ sdělila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Kompletní rekonstrukce se dočká velká obřadní síň, včetně veškerých sítí, rozvodů, technického vybavení i mobiliáře. Ke zlepšení komfortu smutečních hostů je plánováno vybudování vytápění podlahovým topením. Instalováno bude také několik uměleckých děl.

Mrtvé tělo hoří přes hodinu

Během prohlídky ředitel krematoria vysvětloval, že trvá jeden spalovací proces okolo 70 minut. Je však možné, že se proces prodlouží, když zesnulý vážil i 250 nebo dokonce 300 kilogramů. „Pece nejsou na taková těla zařízeny. Hrozí, že se mohou během té nezvyklé kremace poškodit. Rekordní zesnulý měl spalovací proces tříhodinový,“ řekl Furmančík.

Když mrtvé lidské tělo určené ke kremaci váží víc, než 250 až 300 kilo, vozí je z Ostravy do Liberce, kde funguje nadrozměrná spalovací pec.