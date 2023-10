Žloutenku typu C dlouhá léta neprozrazují žádné varovné příznaky. Postupně však ničí játra a může způsobit jejich ztvrdnutí (cirhózu) nebo dokonce rakovinu jater. O dalších krocích, které by vedly k jejímu vymýcení, se budou infektologové radit na svém IX. kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, který startuje 5. října v Olomouci.

Povinné testování těhotných na žloutenku typu C upravuje nový metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. Už nyní však mohou nastávající matky požádat o tento test svého gynekologa.

„Proti žloutence typu C se nedá očkovat. Existují ale vysoce účinné léčivé přípravky. S jejich pomocí dokážeme nemocné žloutenkou typu C zcela uzdravit. Je však potřeba odhalit nemoc včas. Jsme proto moc rádi, že se nám podařilo prosadit testování těhotných. Věříme, že nová metodika začne povinně platit ještě do konce letošního roku,“ vysvětluje prim. MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP.

Nákaza z darované krve

V současné chvíli je testování na žloutenku typu C povinné pouze při dárcovství krve nebo při nástupu do vězení. Ročně tak lékaři odhalí přibližně 1 000 nových případů této žloutenky. Nejčastěji jde o narkomany, kteří si drogu píchají nitrožilně. Žloutenku však mohou mít také děti infikovaných matek, které se nakazily při porodu, nebo lidé, jež před rokem 1992 dostali darovanou krev. Do té doby se totiž přítomnost žloutenky typu C v krvi dárců nekontrolovala.

„Právě teď léčím pacienta, který se narodil v roce 1971. Ve 14 letech, kdy prodělal kvůli Crohnově chorobě operaci střeva, se při krevní transfuzi nakazil žloutenkou. Pacient je dlouhodobě pod dohledem gastroenterologů, ale teprve nyní někoho napadlo udělat mu testy také na žloutenku,“ popisuje prof. MUDr. Petr Husa, CSc., přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno.

50 tisíc nemocných

Podle odhadů žije v České republice asi 50 000 nemocných. Zabránit šíření nemoci se snaží také neziskové organizace, které vyměňují injekční stříkačky a zdarma nabízí anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C. O test je možné požádat také praktického lékaře. „Každému, kdo měl někdy zvýšené jaterní testy, bych doporučil prověřit, že na vině není virová žloutenka. Často se nad tím mávne rukou s tím, že za to může alkohol nebo nadváha. To jsou skutečně nejčastější příčiny zvýšených hodnot jaterních testů. Vždy je však nutné vyloučit pomocí krevního testu i žloutenku,“ doplňuje prim. Dlouhý.

O vymýcení žloutenky C usiluje dlouhodobě Světová zdravotnická organizace, která tento cíl uložila také členským státům. Ještě před 6 lety podstupovali pacienti se žloutenkou typu C léčbu injekcemi s nepříjemnými vedlejšími účinky a nejasnými výsledky. Dnes mají lékaři k dispozici spolehlivé léky v tabletách, které se velmi dobře snáší a pacienty zbaví viru natrvalo.

