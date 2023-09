Zpěvačka Radka Fišarová prodělala rakovinu děložního čípku: Cytologické testy nejsou přesné, varuje lékař

Před devíti lety zaskočila muzikálovou zpěvačku Radku Fišarovou (45) diagnóza rakoviny děložního čípku ve třetím stádiu. Jak řekla Blesk Zprávám, bylo to pro ni zjištění zdrcující, protože na gynekologické kontroly chodila pravidelně. Jak upozornil onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, v Česku máme příliš velký počet cytologických laboratoří, které nevykazují stejné výsledky kvality. Až 30 % žen, které onemocněly rakovinou děložního čípku, chodily pravidelně na cytologické stěry. Problém je i chybovost testu. Lékaři proto radí nechat si provést test na HPV virus, který si ovšem ženy musí uhradit samy.

„Když jsem se dozvěděla, že mám rakovinu děložního čípku ve třetím stádiu, byla to pro mě dost zdrcující informace, protože jsem chodila ke své gynekoložce pravidelně,“ řekla Blesk Zprávám Radka Fišarová.

„Když to řeknu natvrdo, říkala jsem si, co bude druhý den a zda vlastně budu mít ještě příležitost vychovat své dítě do dospělosti,“ vzpomíná na chvíle strachu Fišarová.Poté podstoupila magnetickou rezonanci a byla jí nabídnuta chemoterapie, aby se nádor zmenšil. Nakonec jí lékařka doporučila nemocnici u Apolináře.

„Profesor Cibula mi udělal velmi detailní ultrazvukové vyšetření a zjistil, že nádor je ucelený a operovatelný. Takže do týdne jsem byla na sále. Byla to rychlá záležitost a já vděčím panu doktorovi za život. Kdybych dneska mohla něco změnit, tak bych rozhodně šla více za svou intuicí a kdybych věděla, že existují testy na HPV virus, tak bych ho jistě podstoupila,“ říká Radka Fišarová a na dotaz, jaké cítila příznaky, odpovídá: „Bylo mi špatně, měla jsem pocit, že ve mě něco roste, cizí těleso v břiše. Pak jsem měla samozřejmě nepravidelný cyklus. Po roce a půl jsem měla každou noc zimnice, bylo mi zle fyzicky, byla to jakási neurčená choroba bez teplot.“

Radka Fišarová musela podstoupit ještě opravu močovodu a musela se vzdát možnosti mít další děti.

Zákeřná rakovina penisu: Na vině je virus, pomoci může očkování

Cytologické vyšetření není vždy přesné

Lékař upozorňuje, že cytologické vyšetření, které ženy podstupují u svého gynekologa, nemusí na případné onemocnění upozornit.



„V Česku máme jedno z úskalí screeningu, a to je příliš velký počet cytologických laboratoří. Na takto malou zemi je víc než 30 cytologických laboratoří hodně. Další problém je, že naše laboratoře nevykazují konzistentní výsledky kvality a kvalita, tedy počet abnormálních výsledků, což je jeden ze základních parametrů, kolísá v poměrně širokém pásu. Kvalitní laboratoř by měla vykazovat zhruba pod 5 % abnormálních výsledků, máme i laboratoře, které vykazují víc než 8 %,“ upozorňuje MUDr. Sláma.

Pokud si chce žena ověřit, kam posílá její gynekolog stěry na vyhodnocení, stačí se svého ošetřujícího lékaře zeptat, nebo si najít výroční zprávu příslušné laboratoře, která své výsledky každý rok prezentuje.

HPV test vám může zachránit život

Podle odhadů až 30 % žen, které onemocní rakovinou děložního čípku, chodilo na gynekologické prohlídky pravidelně.

„Primárně je to chyba cytologického testu, ale chyba může být na více úrovních. Data ukazují, že pokud žena onemocněla rakovinou děložního čípku, tak u nich buď selhal cytologický stěr, nebo byl výsledek špatně interpretován. Proto máme snahu zapojit modernější, citlivější testy, říká profesor Sláma.

Pojišťovna hradí test ženám ve věku 35 a 45 let. Nově se bude test provádět i ve věku 55 let. Je ovšem rozumné si test nechat udělat ve věku nad 30 let.

Pokud ovšem nejste ve věku, kdy HPV test hradí pojišťovna, zaplatíte si u gynekologa částku 1200 až 1500 korun.

Zpěvačka Radka Fišarová apeluje na ženy, aby chodily na prevenci a zajímaly se o testování na virus HPV a test si zaplatily. „Je to malá cena za život, ušetříte si případně spoustu trápení,“ uzavírá Fišarová.

Novinka: Samotesty u praktiků

Již od podzimu letošního roku začne probíhat v některých ambulancích praktických lékařů projekt, který nabídne odběr testu na HPV samotnou pacientkou. Projekt je zacílený hlavně na ženy ve věku nad 30 let, které z nějakého důvodu pravidelně nenavštěvují gynekologické kontroly. Test si pacientka uhradí, provede si odběr sama v rámci právě probíhající návštěvy u praktického lékaře. Po vyhodnocení testu za 2–3 týdny jí praktik sdělí výsledek. V případě, že se najde ve vzorku riziková HPV infekce, měla by vyhledat odbornou gynekologickou péči.

„Cílem projektu je nabídnout test i jinou cestou, než při gynekologické kontrole a zároveň vyhodnotit zájem a úspěšnost této akce pro budoucí úvahy o zařazení takového testu do běžné nabídky všech praktických lékařů,“ uvádí prof. Jiří Sláma.

Proti HPV viru se lze i očkovat

Od roku 2024 se očekává rozšíření věkového spektra pro bezplatné očkování dvěma dávkami vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) pro dívky i chlapce ve věku od 11 do 14 let. „Máme k dispozici dostatek důkazů, které dokládají bezpečnost a mimořádnou účinnost očkování dětí a současně tvorbu mimořádně vysokých hladin obranných protilátek, u kterých je předpoklad dlouhodobého přetrvávání,“ zdůrazňuje onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma a dodává: „Letošní data nasvědčují, že zájem rodičů nechat své děti očkovat proti HPV významně narůstá a dostupnost bezplatného očkování se na něm může dále významnou měrou podílet.“

Co je HPV virus?

Rakovinu děložního čípku způsobuje pohlavně přenosná infekce lidským papilomavirem (HPV), který se podílí i na rozvoji dalších nádorů v genitální oblasti, v ústech, krku a hrdle, způsobuje genitální bradavice. Prevencí je doživotní sexuální abstinence či monogamie, což je pro většinu populace nereálné řešení. Pozitivní informací je, že ačkoli až 80 procent lidí se v průběhu života s infekcí HPV setká, většinou ji zlikviduje vlastní imunitní systém organismu. Přesto je třeba myslet na prevenci, která je v tomto případě snadná a maximálně účinná: očkování.