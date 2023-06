Zákeřná rakovina penisu: Na vině je virus, pomoci může očkování

Rakovina penisu je ročně diagnostikována v Česku přibližně stovce mužů. Přestože se jedná o onemocnění v porovnání s jinými typy zhoubných nádorů poměrně vzácné, jako každý karcinom může člověka připravit o život. Už nyní však existuje účinná prevence - očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Proočkovanost proti HPV infekci se aktuálně u dívek pohybuje kolem 70 %, u chlapců je to o třicet procentních bodů méně. Zdravotní pojišťovny budou od 1. ledna 2024 hradit dětem vakcíny do dovršení 15 let věku, dosud to bylo pouze do 13. let.