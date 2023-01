Chřipka v Česku zabila už 82 lidí. Epidemie konečně ustupuje, ubývá i nemocných dětí

Ve 4. týdnu 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o skoro 5 procent (4,7 %) a dosáhla hodnoty 1351 případů na 100 000 obyvatel. Nejvýraznější pokles je u dospělých, naopak se zvýšila čísla dětí ve věku 6 - 14 let. Nejvyšší nemocnost aktuálně hlásí Jihomoravský kraj. V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) je úbytek nemocných výraznější, dosahuje zhruba 23 procenta (22,8 %), a toto zlepšení situace se týká všech věkových skupin.

„Sledujeme pomalu se snižující aktivitu chřipky, což odpovídá očekávanému vývoji. Nadále ale přetrvávají lokální ohniska výskytu chřipkových onemocnění včetně onemocnění se závažným průběhem. Výrazný, v některých krajích až 70 procentní úbytek nakažených, se týká především dětí od 0 do 5 let a dále kategorie lidí starších 65 let,“ komentuje vývoj vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 27. 1. 2023 hlášeno celkem 243 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž v 82 případech došlo k úmrtí.

V následujících dnech lze očekávat další úbytek nemocných jek chřipkou, tak ostatními respiračními infekcemi. V populaci aktuálně cirkulují především viry chřipky, RS virus, původce covidu a rhinoviry neboli rýma.

S ohledem na to, že čísla nemocných v přepočtu na 100 000 obyvatel jsou už pod hladinou 1600 – 1800, lze hovořit o končící epidemii akutních respiračních infekcí. O ukončení epidemie, stejně tak jako o jejím vyhlášení, rozhoduje Hlavní hygienik ČR.