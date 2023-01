Chřipková epidemie v Česku: Nárůst mezi dospělými, řada nemocných končí na JIP! 35 lidí zemřelo

V 1. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky zvýšila o 10,5 % a dosáhla hodnoty 1956 případů na 100 000 obyvatel. Nárůst pozorujeme především mezi dospělými. V kategorii chřipkových onemocnění se pak celková nemocnost nepatrně snížila (o 3,5 %), ale u dospělé populace stále evidujeme vzestup, a to především u lidí starších 65 let. Tam nemocnost vzrostla o více než čtvrtinu (26,6 %) a ve věkové kategorii 25–64 let pak nárůst představuje téměř 20 procent (18,2 %).