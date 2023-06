Nikol (35) nevěřila: „Na rakovinu jsem moc mladá!“ Nechala si odstranit obě prsa kvůli nádoru

Nikol měla ve svých 23 letech spoustu plánů jako ostatní dívky v jejím věku a nikdy by ji nenapadlo, jak moc se její život změní.

„Hodně jsem tehdy trénovala, připravovala jsem se na triatlon, dělala atletiku a často jsem běhala. Na mé oblíbené trase se mi ale při jednom letním běhu udělalo špatně a byla jsem velmi unavená. Když jsem se vrátila domů, lehla jsem si a ucítila prudkou bolest v levém prsu,“ popisuje dnes 35letá Nikol.

Bulka? Myslela si, že jde o zánět

V tu chvíli ji vůbec nenapadlo, že by to mohla být nějaká vážná nemoc. „Myslela jsem si, že jde o lehký zánět, protože rakovina přece nebolí a já jsem na ni ještě moc mladá,“ dodává.

V prsu si ale nahmatala tvrdou bulku, a tak navštívila svého gynekologa, který ji obratem poslal do mammodiagnostického centra, kde jí odebrali vzorek. „Tenkrát jsem bezstarostně odjela na dovolenou a málem si pak zapomněla přijít pro výsledky biopsie,“ vzpomíná Nikol.

Nejtěžší rozhodnutí: Odstranění prsou

O to větší šok přišel, když se dozvěděla, že má zhoubné onemocnění prsu. Vzhledem k agresivitě nádoru začala ihned podstupovat chemoterapii, která trvala půl roku. I přes negativní výsledky genetických testů se poté rozhodla pro oboustrannou mastektomii.

„Nechat si odstranit prsa bylo asi nejtěžším rozhodnutím v mém životě, protože ve 23 letech často holky myslí hlavně na vzhled. O to víc děkuji svému mladšímu já, že se tenkrát zachovalo tak racionálně a zodpovědně,“ zdůrazňuje Nikol.

Při rozsáhlém chirurgickém zákroku u ní bohužel došlo k pooperační komplikaci a cévní mozkové příhodě. Probudila se s necitlivou levou rukou, částečně nehybnými prsty na levé noze a brněním v levé tváři.

„Po relativně krátké době se mi ale podařilo ruku téměř rozhýbat. Problémy s tváří odezněly samy a s nohou postupem času díky rehabilitaci také,“ popisuje Nikol. Zdravotní komplikace tím však neskončily, začala mít problémy s imunitou a se štítnou žlázou a musela také podstoupit operaci srdce.

Tělo implantáty nepřijalo

Po šesti letech se rozhodla pro rekonstrukci prsou, její tělo ale implantáty nepřijalo. „Musela jsem si je nechat vyjmout, což bohužel vedlo k dalším zdravotním problémům,“ doplňuje Nikol, která však ani na chvíli nepřestala věřit, že svou nemoc zvládne porazit.

„Svůj život jsem si nakonec dokázala díky výborné péči lékařů a moderní medicíně vybojovat. Každý den si teď užívám naplno,“ usmívá se.

Jakmile se uzdravila, začala Nikol aktivně podporovat ostatní ženy s rakovinou prsu a šířit osvětu. Myšlenka na pomoc se u ní zrodila hned poté, co se o své nemoci dozvěděla. „V tu chvílí jsem před sebou viděla všechny své kamarádky a spolužačky, které by stejně jako mě vůbec nenapadlo, že můžou být v nějakém ohrožení. Proto jsem si řekla, že až budu mít sílu a všechno bude za mnou, musím s tím něco udělat,“ popisuje Nikol.

Vyléčením boj nekončí

Mladá žena začala pracovat v Alianci žen s rakovinou prsu, kde se už devět let podílí na šíření prevence a pomáhá onkologickým pacientům. „Vedu zde projekt Bellis, který se zaměřuje na podporu mladých pacientek. Třetím rokem navíc hájím práva žen s rakovinou prsu v organizaci Hlas onkologických pacientů.

Hodně lidí si myslí, že pokud se nemocné ženy vyléčí, všechno už je v pohodě. Trvalé následky jsou u nich ale často doživotní a mnohdy se se vším perou samy. Přesně z toho důvodu se jim snažím pomáhat,“ vysvětluje Nikol, která je jednou z organizátorek akce Den onkopacientů – Survivorship Day, kteří slaví onkologičtí pacienti po celém světě právě 4. června. Letos budou pacienti, kteří onemocněli rakovinou a dokázali ji překonat, oslavovat život poprvé v Praze, od 10:00 v Tyršově domě.

Oslava života: Survivorship Day

„Touto akcí chceme upozornit na problematiku onkologických onemocnění a vyzdvihnout kvalitu života pacientů, kteří rakovinu prodělali. Survivorship Day je určen nejen pro ty, kteří onemocněli, ale i pro jejich rodiny a širokou veřejnost,“ přibližuje Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů (HOP).

„Naším cílem je co nejvíc pacientům zjednodušit návrat do běžného života. Na místě jim proto poradíme, jakým způsobem by se o sebe měli po léčbě starat, ať už se to týká výživy, nebo fyzické aktivity. Upozorníme je i na to, co si mají hlídat a jak dbát na prevenci,“ dodává Adámková.

Pacienti se na akci budou moci setkat s mnoha odborníky. Na Survivorship Day dorazí výživový poradce Petr Havlíček nebo docentka klinické psychologie Laura Janáčková, kteří zde budou přednášet a společně se zapojí také do moderované diskuze.

Onemocnění se týká celé rodiny

„V současné době se onkologické onemocnění dotýká v nějaké formě téměř každé rodiny. V aktivitách pacientských organizací věnujících se nemocným s onkologickou diagnózou i pacientům po úspěšné léčbě a jejich příbuzným proto vidím velký smysl. Sdílení základních informací srozumitelnou formou, orientace v problematice konkrétního onemocnění a aktivní přístup k prevenci a péči po onkologické terapii může zlepšit toleranci léčby a vést k úspěchu terapie a podpoře zdraví,“ zdůrazňuje MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., primářka Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pro návštěvníky Survivorship Day bude připraven i doprovodný program zahrnující workshopy zaměřené na zkvalitnění života a hudební vystoupení. „Rádi bychom, aby na Den onkopacientů přišly celé rodiny. Na místě budou výtvarné dílny pro děti, možnost focení nebo malování na obličej. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet onkojógu a tchaj-ťi a pro ženy bude připraveno make-up poradenství. Vše vyvrcholí charitativní módní přehlídkou onkologických pacientů,“ upřesňuje Nikol.

Důležitá je včasná diagnostika

Na konci roku 2020 žilo podle dat Ministerstva zdravotnictví v České republice s onkologickou diagnózou více než 457 000 osob. Takové množství pacientů s rakovinou může žít díky tomu, že došlo k velkému posunu v léčbě onkologických onemocnění.

„Nabízí se daleko lepší možnosti, než tomu bylo dříve, například imunoterapie, biologická či přesně cílená léčba. Aby byly šance pacientů na vyléčení co nejvyšší, je velmi důležité diagnostikovat nemoc včas a začít s léčbou ihned,“ vysvětluje Petra Adámková. Se svými kolegy z Hlasu onkologických pacientů se snaží nemocným proces jejich léčby co nejvíce usnadňovat.

„Ideální je, pokud se pacienti dostanou do komplexního onkologického centra, kde jim multidisciplinární týmy poradí, co je pro ně nejlepší. Mnohdy je ale těžké rychle se zorientovat v celém systému. Proto jsme v naší organizaci pro pacienty začali připravovat jednoduché návody, mapy, kterým říkáme Cesta pacienta. Měly by pro ně být základním vodítkem v jednotlivých krocích léčby,“ dodává Adámková. Zpracovanou už má HOP Cestu pacienta s karcinomem prsu a Cestu pacienta s karcinomem děložního hrdla. V současné době připravuje mapy i pro další diagnózy, jako jsou rakovina prostaty a plic.

O Hlasu onkologických pacientů

Hlas onkologických pacientů je spolek, který sdružuje nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), které se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých. Poskytuje konzultace a poradenství k jakémukoli typu onkologické diagnózy. Více informací a program Survivorship Day na www.hlaspacientu.cz