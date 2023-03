Maminka Hana (35) překonala agresivní nádor prsu. Pacientkám svítá naděje v podobě nové léčby

„Triple negativní karcinom prsu postihuje často mladší ženy, v produktivním věku. Tento typ nádoru roste velmi rychle – zvětšuje se v řádu týdnů. Často se objevuje jako intervalový, protože může vzniknout a rychle vyrůst mezi pravidelnými preventivními prohlídkami. Není také nezvyklé, že ženy onemocní v těhotenství nebo v době kojení, kdy se prsa vlivem různých hormonálních změn mění, a nádor se v nich tak snadno ‚ztratí‘,“ vysvětluje onkoložka MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., primářka Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu.

Na nádor se tak podle ní často přijde pozdě, ve stadiu, kdy už metastazuje. „Ženy s tímto typem nádoru jsou v době diagnózy v průměru o 10 let mladší než ty, které mají jiný typ karcinomu prsu. Až 20 % z nich je mladších 40 let. S tím, že by v takto mladém věku mohly onemocnět rakovinou, vůbec nepočítají. Nádor je agresivní, u 45 % žen metastazuje do tří let,“ říká specialistka.

Hana: Věděla jsem, že je to nádor

Hana (35) z Prahy si prvního příznaku rakoviny prsu všimla den před svými pětatřicátými narozeninami, v březnu loňského roku. „Ležela jsem večer v posteli, položila jsem si ruce na hrudník a najednou jsem ucítila, že mám v prsu něco tvrdého. A hned v ten okamžik jsem věděla, co to je. Nevím jak, ale prostě mi bylo jasné, že to bude nádor,“ vzpomíná Hana, která do té doby žádné příznaky nemoci nepociťovala.

„Až zpětně jsem si uvědomila, že poslední tři měsíce jsem byla hodně unavená, občas jsem takzvaně odpadala už v šest hodin večer, což u mě nebývá zvykem,“ popisuje. Hned ráno volala gynekologovi, který jí doporučil mamologickou poradnu, do níž šla za čtyři dny na vyšetření. Lékařka ji prohlédla, zhodnotila, že nález v prsu je podezřelý, a poslala ji na ultrazvuk.

Nádor viditelný i pouhým pohledem

„Termín měli až za dva týdny. Tak dlouho jsem ale čekat nechtěla, šla jsem proto na soukromou kliniku a ultrazvuk si zaplatila. Zde mi potvrdili, že se jedná o nádor, který je potřeba podrobněji vyšetřit,“ vysvětluje Hana. S nálezem se vrátila do mamologické poradny. Tam se dostala rovnou k onkologovi a absolvovala mamograf a biopsii. Ta potvrdila zhoubný nádor prsu - triple negativní.

„Ode dne, kdy jsem si našla bulku v prsu, přes všechna vyšetření ke konečné diagnóze uběhly dva měsíce. Za tu dobu se mi nádor zvětšil tak, že byl viditelný pouhým pohledem,“ popisuje a pokračuje: „Když jsem se diagnózu dozvěděla, byla jsem ráda, že vím, co mi je, a že je nádor léčitelný. Onkolog mi vše podrobně vysvětlil a i sama jsem si hodně věcí načetla.“

Dvanáct cyklů chemoterapie

Hana měla v té době čtyřletého syna, rozjetou pracovní kariéru a spoustu plánů. Vážná nemoc vše zastavila. „Jsem naštěstí typ člověka, který chce věci řešit hned, moc se nezaobírám tím, co by kdyby, a protože jsem věděla, že v boji s mým typem nádoru hraji o každou minutu, nastoupila jsem téměř okamžitě na chemoterapii,“ říká Hana.

Podstoupila řadu vyšetření a v červnu minulého roku začala docházet na chemoterapii, po níž lékaři očekávali zmenšení nádoru tak, aby šel operativně odstranit. Cyklů chemoterapie absolvovala celkem dvanáct – čtyři s jedním lékem, pak přišlo na řadu osm cyklů s druhým. „Bylo to náročné období. Sice jsem z chemoterapie nezvracela, ale fyzicky jsem byla úplně vyčerpaná, měla jsem velké bolesti hlavy, všech kloubů, vypadaly mi vlasy a postupně se u mě začaly objevovat i další nežádoucí účinky v podobě brnění rukou a nohou.

Důležité ale bylo, že nádor se rychle zmenšoval,“ vysvětluje Hana a doplňuje: „Po druhém cyklu prvního léku už nebyl nádor na pohled vidět, po třetím jsem jej necítila ani pohmatem, při čtvrtém už byl vidět jen nepatrně na ultrazvuku.“

Odstranění obou prsou

Po ukončení chemoterapie prvním lékem přešla Hana na druhý. Bohužel při této léčbě přišly výraznější nežádoucí účinky, například silnější brnění končetin, ale i obličeje, špatná citlivost prstů a zhoršily se bolesti kloubů. Zároveň se opět začal zvětšovat nádor. Lékaři proto rozhodli o předčasném ukončení druhé fáze léčby a doporučili operaci, kterou podstoupila v listopadu minulého roku.

„Původně jsem měla jít jen na odstranění nádoru, kdy by mi zůstala prsa. Při terapii jsem ale šla na genetické vyšetření, které ukázalo, že jsem nositelkou genu BRCA1. Onkolog mi proto doporučil odstranění obou celých prsou, protože pravděpodobnost, že by se mi nádor vrátil, je v takovém případě příliš velká,“ vysvětluje Hana a dodává: „Neváhala jsem ani minutu a stále si říkám, vlasy nejsou ruka – dorostou, prsa si mohu nechat zrekonstruovat, ale život je důležitější. Mám syna a manžela a pro ty tady chci být co nejdéle, na ničem jiném nezáleží.“

Nová a účinnější léčba už od dubna

Jedinou současnou léčbou triple negativního nádoru prsu je chemoterapie, případně – pokud se nádor zachytí v časném stadiu – operace a radioterapie. Nově se pacientkám otevírá šance na účinnou pomoc v podobě imunoterapie. Ta je podle lékařky standardem léčby u jiných typů nádorů a slaví velké úspěchy.

„Imunoterapie nabízí našim pacientkám výrazně účinnější léčbu, která je spojena s vyšším procentem dosažených kompletních remisí, tedy úplného vymizení nádoru. Současně se významně snižuje riziko návratu nemoci ve formě metastáz,“ doplňuje prim. Petráková a zdůrazňuje, že je třeba, aby se pacientky léčily v komplexních onkologických centrech (KOC), kde je k dispozici nejmodernější terapie.

„Onemocnění se často týká žen ve fertilním věku, které ještě nemají děti. Těm můžeme kromě léčby nabídnout i odebrání a zmrazení vajíček, které by léčba mohla poškodit. Tedy zachovat jejich plodnost,“ říká onkoložka.

Hana: Ženy, nepodceňujte prevenci!

Hana se nyní zotavuje po operaci. Za rok ji čeká rekonstrukce prsou, a pokud to půjde, plánuje i další dítě. Ještě před chemoterapií jí totiž lékaři vyvolali umělý přechod – hormonální ochranu vaječníků, aby zachovali vajíčka pro případné další těhotenství. Vaječníky tím uvedli do „klidového stavu“, kdy jsou méně citlivé na toxické působení chemoterapie.

Nyní Hana zahájila ještě preventivní biologickou léčbu snižující pravděpodobnost návratu nádoru, kterou bude užívat přibližně rok. Poté uvidí, jestli bude možné, aby se jejich rodina rozrostla. „Po celou dobu mě neskutečně podporuje manžel, maminka a tchyně - všichni mi pomáhají se synem a s domácností, podporují nás přátelé a také sousedé. Bez nich bych to všechno určitě takhle dobře nezvládala,“ říká Hana a uzavírá: „Nikdy by mě nenapadlo, že rakovinou onemocním v takto mladém věku, proto všem ženám doporučuji, aby samovyšetření prsu nepodceňovaly, a jakmile se jim nebude něco zdát, vyrazily k lékaři.“

Pacientská organizace: Imunoterapie je velkou nadějí

Jak uvádí pacientská organizace Aliance žen s rakovinou prsu, přes 30 % žen se do komplexních onkologických center vůbec nedostane, a jejich šance na moderní terapii je tak mizivá.

„Pojišťovny úhradu léčby schválily, dostanou se k ní však jen pacientky v těchto specializovaných centrech, proto je kromě rychlosti diagnózy důležité i místo, kde se o ně starají,“ vysvětluje Štěpánka Pokorná, ředitelka Aliance.

Jak dále uvádí, triple negativní nádor vzniká často u mladých žen s mutacemi genu BRCA1 a BRCA2. Zpozornět by také měly ty, u nichž se v rodině vyskytlo více nádorových onemocnění v mladším věku.

„Tyto ženy by si měly zjistit, jaké riziko nádoru jim hrozí, pravidelně se samovyšetřovat a chodit častěji na preventivní prohlídky. Žít v neustálém strachu ale nijak nepomáhá. Je sice třeba svůj zdravotní stav hlídat, ale nepodléhat panice a silnému stresu, který zdraví rozhodně neprospívá,“ doplňuje Štěpánka Pokorná.

Jak dále uvádí, pacientská organizace se často u nemocných žen setkává s tím, že hledají vinu u sebe, i když například nekouří, žijí zdravým životním stylem a sportují. „Řada z nich kvůli onemocnění ztratí partnera a bojí se, co bude s dětmi, vnitřně trpí,“ popisuje ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu. Nová léčba tak bude pro pacientky s triple negativním typem nádoru dle Štěpánky Pokorné znamenat naději.