Vakcíny proti rakovině, borelióze či RSV viru? Expert řekl, zda se jich dočkáme i v Česku

Vakcína proti rakovině nebo srdečním chorobám? Americká farmaceutická společnost Moderna, která stála i za vakcínou proti covidu-19, podle všeho vyvíjí „personalizované“ vakcíny zaměřené na různé typy nádorů, uvedla britská televizní stanice Sky News . Experti se domnívají, že by tyto vakcíny mohly být připraveny k využití během příštích sedmi let. Blesk Zprávy oslovily prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., předsedu výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP, zda tyto vize považuje za reálné. Ten zároveň řekl, jakých vakcín se dočkáme ještě letos, zda bude někdy vakcína proti borelióze a jaké největší dezinformace okolo očkování panují.

Hlavní lékař společnosti Moderna Paul Burton listu The Guardian řekl, že léčba novými vakcínami bude „vysoce účinná“ s potenciálem zachránit „mnoho stovek tisíců, ne-li milionů životů“ již v roce 2030.

Vakcínami založenými na technologii mRNA by přitom mohly být léčeny rovněž i nemoci, na které v současné době neexistují žádné léky. Studie týkající se rakoviny, stejně jako infekčních, kardiovaskulárních, autoimunitních a vzácných onemocnění, ukázaly „obrovský příslib“, uvedl Burton.

„Myslím, že budeme mít k dispozici terapie na bázi mRNA pro vzácné nemoci, které byly neléčitelné, a myslím, že za deset let budeme blížit k existenci světa, ve kterém budete moci identifikovat genetickou příčinu nemoci a relativně jednoduše ji najít, upravit a opravit pomocí technologie mRNA,“ prohlásil hlavní lékař farmaceutické společnosti.

Chlíbek: Rok 2030 je reálný

MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., předseda výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP považuje datum 2030, kdy by se skutečně mohly nové vakcíny objevit, za reálné.

„Vakcíny proti covidu-19 skutečně odstartovaly neskutečné možnosti rozvoje očkovacích látek. Ve vývoji jsou vakcíny proti karcinomu prsu, karcinomu plic, proti karcinomu vaječníků atd. Bylo by asi odvážné nyní říct, která se tady objeví jako první, ale za mě je rok 2030 reálný, aby se objevila další protinádorová vakcína, protože už máme jednu a tou je vakcína proti HPV viru, lidskému papilomaviru,“ řekl Blesk Zprávám MUDr. Chlíbek.

Vakcína proti pásovému oparu

V tuto chvíli je již pro Čechy k dispozici vakcína např. proti horečce dengue. Qdenga je živá, oslabená vakcína proti všem 4 sérotypům nemoci. Aplikuje se ve dvou dávkách v rozmezí 3 měsíců od 4 let věku.

Od března letošního roku je k dispozici vakcína proti pásovému oparu. Onemocnění postihuje nejčastěji osoby nad 50 let věku a osoby specificky oslabené některými nemocemi (nádory, transplantace, HIV infekce pod.). V České republice je ročně hlášeno přibližně 6 500 případů. Podle Chlíbka má vakcína excelentní výsledky zejména u seniorů a imunitně oslabených lidí. Nová vakcína (Shingrix), která je určena pro osoby starší 50 let a pro osoby od 18 let s rizikem pásového oparu k prevenci a postherpetické neuralgii. Očkuje se dvěma dávkami v odstupu 2 až 6 měsíců.

Vakcína proti RSV viru už letos?

Zřejmě na podzim by se podle Chlíbka mohla objevit vakcína proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV). Ten v Česku na podzim loňského roku zaznamenal prudký nárůst, spolu s dalšími respiračními onemocněními.

„Tento týden vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky pozitivní stanovisko ohledně registrace vakcíny proti RSV viru, takže do dvou měsíců by mohla být registrována. Určena bude pro lidi nad 60 let,“ řekl Blesk Zprávám Chlíbek s tím, že postupně se budou dokončovat další studie a s nimi by se mohly rozšiřovat i věkové skupiny, pro které bude vakcína určena, včetně dětí.

Nové vakcíny proti covidu-19 se podle Chlíbka zatím nechystají. „Ukazuje se, že stávající bivalentní vakcíny proti omikronu jsou funkční i na různé subvarianty, takže nemám informace, že by se chystala tento rok nějak revolučně změněná vakcína,“ myslí si vakcinolog.

Bude konečně vakcína proti borelióze?

Lymeská borelióza (LB) je nejčastější infekce přenášená klíšťaty nejen v Česku, ale po celé Evropě.

„Momentálně jsou klinické studie ve fázi tři. Česko a další evropské státy se chystají ke studiím ohledně zjišťování výskytu boreliózy na základě protilátek v krvi, aby se zjistilo, jaké jsou skutečné dopady a výskyt boreliozy v jednotlivých zemích. To je přípravný krok na čas, kdy se objeví vakcína, aby se vědělo, komu ji indikovat. Takže vakcína se určitě objeví, jestli to bude horizont dvou nebo tří let, to lze zatím jen spekulovat,“ prozradil MUDr. Chlíbek.

Na dotaz, jaké vakcíny by sám uvítal, tak by to byla podle něj právě vakcína proti borelióze, protože její výskyt je až 5x vyšší než u klíšťové encefalitidy, na kterou vakcína existuje.

„Já osobně bych také uvítal vakcínu proti karcinomu tlustého střeva nebo karcinomu plic,“ přeje si Chlíbek.

Největší dezinformace kolem očkování

Vakcinologové v Česku bojují dlouhodobě s řadou dezinformací, které okolo očkování panují. „Jednou z největších dezinformací je, že očkování oslabuje imunitní systém, že oslabené lidi může očkování poškodit, což je samozřejmě nesmysl. Další nesmyslnou dezinformací je tvrzení, že ve skutečnosti nejlepší ochranu získáme, pokud nemoc proděláme,“ vyjmenovává šéf České vakcinologické společnosti mýty, které ho nejvíce trápí.

„Další dezinformací je to, že imunitu můžeme zlepšovat tím, že budeme jíst vitamíny, běhat, dlouho spát, apod. To jsou samozřejmě dobré tipy pro zdravý způsob života, který má na lidské tělo vliv, ale tvrdit, že stačí žít zdravě a neočkovat se a pokud onemocním, tak je to lepší než očkování, to je samozřejmě absurdní,“ uzavírá MUDr. Chlíbek.