Tichým „zlodějem kostí“ trpí až 800 tisíc Čechů: Heleně (41) praskla kost při čekání v obchodě

Heleně (41) se řídnutí kostí projevilo již v 15 letech. Zatímco většinu žen osteoporóza postihuje až v období přechodu, někdy se nemoc může projevit mnohem dříve. To byl i případ Heleny, které lékaři osteoporózu diagnostikovali v mladém věku – příčinou jejich obtíží bylo dlouhodobé užívání kortikosteroidů. Od sedmi let totiž trpěla formou revmatoidní artritidy, která se projevuje již v raném věku. „Osteoporózu jsem nijak necítila, neprojevovala se a úbytek kostní tkáně odhalilo až preventivní vyšetření na revmatologii. Paní doktorka se totiž obávala, že by u mě vlivem léčby mohl nastat, což se bohužel skutečně potvrdilo,“ vypráví Helena. S osteoporózou tak bojuje už více než 20 let, vystřídala různé druhy léčby a pravidelně chodí na denzitometrické vyšetření.



Tichá nemoc, která může zabíjet

„Osteoporóza nemá žádné specifické projevy, které by člověk vnímal. Pak přichází fáze, kdy je kostní hmota tak řídká, že může může docházet k osteoporotockým zlomeninám, které vznikají při běžné činnosti, když se člověk např. ohne a praskne mu obratel. A člověk ani nemusí tušit, že má zlomeninu, to odhalí např. rentgen,“ řekl Blesk Zprávám MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL).

„Onemocnění smrtelné není, ale může být příčinou úmrtí vysokého počtu pacientů, kvůli následkům zlomenin. Lidé, které utrpí zlomeninu krčku, zejména v seniorském věku, tak do roka umírá. Pacient se totiž stává imobilním, během hospitalizace či dlouhého polehávání se může projevit např. respirační choroba, na kterou pacient umírá,“ dodává Šonka.

Když bylo Heleně 30 let, nemoc se výrazně zlepšila a přešla do tzv. osteopenie, tedy předstupně osteoporózy. „Toto období ale trvalo jen pět let a pak se stav mých kostí znovu zhoršil. Kvůli revmatoidní artritidě jsem se totiž nemohla pohybovat a tím došlo k odvápnění kostí,“ popisuje Helena.

„Jako když se zlomí větvička“

Právě pohyb je totiž spolu s dostatkem vitaminu D a vápníku jednou z nejúčinnějších zbraní proti vzniku osteoporózy. Lidem s „řídkými kostmi“ hrozí častější zlomeniny a nevyhnuly se ani Heleně. „Jednou jsem stála v obchodě a najednou jsem slyšela křupnutí jako když se zlomí větvička – to mi v nártu praskla kost. Druhou zlomeninu jsem měla na páteři. Delší dobu mě bolela záda v jednom místě, a nakonec jsem s tím navštívila i lékaře. Rentgen ukázal nalomený obratel. Snažím se být opatrná, ale kosti se mi lámou samy od sebe,“ říká Helena, která je nyní v plném invalidním důchodu. Kvůli revmatoidní artritidě má velké potíže s pohybem, což zároveň zhoršuje i její osteoporózu.

Vyšetření i u prakticka nebo gynekologa

„Zloděj kostí“ trápí v Česku až 800 tisíc lidí. Jenže jich může být i daleko více, ale většina o nemoci vůbec netuší.

„Až 80 % pacientů nedostává léčbu, protože nemáme dostatečnou síť pracovišť, kde by mohli být vyšetřeni. Do roku 2030 bychom měli mít k dispozici dalších několik desítek denzitometrů – přístrojů pro kontrolu stavu kostí. Denzitometrické vyšetření nebude vyhrazeno pouze specializovaným centrům, ale budou jej moci provádět také někteří proškolení praktičtí lékaři, nejen u svých pacientů, ale také u pacientů svých kolegů,“ říká MUDr. Petr Šonka

Podle MUDr. Vladimíra Dvořáka, předsedy České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, je cílem přiblížit se ve výsledcích záchytu nemoci ostatním evropským zemím. „V České republice máme vynikající specialisty na osteologii, kteří poskytují specializovanou péči, ale není v jejich silách, aby diagnostikovali a léčili více pacientů s osteoporózou, než je tomu nyní. Věřím, že během několika let se situace výrazně zlepší, nepůjde to ale bez výrazného zapojení lékařů primární péče – praktických lékařů pro dospělé a ambulantních gynekologů,“ vysvětluje MUDr. Dvořák.

Ohrožené jsou ženy v menopauze

Osteoporózou jsou ohroženy především ženy po menopauze, protože se jim tvoří méně pohlavních hormonů, které zpomalují řídnutí kostí. Podobná situace nastává v pozdějším věku i u mužů. Kosti může navíc poškodit chemoterapie, užívání imunosupresiv nebo glukokortikoidů. Ohroženi jsou také pacienti, které trápí chronické zánětlivé onemocnění, například revmatoidní artritida. Praktičtí lékaři proto nyní připravují doporučený postup týkající se včasné diagnostiky a také následné léčby osteoporózy.

Jak bude léčba probíhat?

„Pacienti v rizikové skupině u svého praktického lékaře nebo gynekologa nejprve vyplní dotazník. Těm s vysokým rizikem provedeme vyšetření kostní denzitometrie, případně je odešleme ke kolegovi, který vyšetření provádí. Podle výsledků se rozhodne, zda bude pacient léčen, nebo pouze sledován a kdy proběhne další kontrolní denzitometrie,“ vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

Nově budou praktičtí lékaři moci předepisovat bisfosfonáty, což jim umožní pacienty s osteoporózou ve svých ordinacích léčit. „Vysoce rizikové pacienty a komplikované případy budou léčit specialisté osteologové. Přesun nekomplikovaných pacientů do ordinací primární péče jim uvolní kapacity pro složitější pacienty,“ dodává MUDr. Šonka.

Lze nemoci předejít?

Lékaři umí zastavit úbytek kostní hmoty a pomocí moderních léků tkáň znovu vystavět. Léčba ale trvá mnoho let. Osteoporóza se zpočátku příliš neprojevuje, kvalita a pevnost kostí přitom klesá. Na nemoc se tak typicky přijde až při tzv. osteoporotické zlomenině. „Do tohoto bodu bychom to ale neměli nechat dojít. Současně s první zlomeninou se násobně zvyšuje riziko dalších. Úmrtnost na následky osteoporotické zlomeniny je vysoká – po zlomenině krčku stehenní kosti umírá na následky a komplikace do roka 20 až 30 % nemocných,“ uzavírá prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.

Osteoporóze lze podle něj předejít správnou péčí o své kosti, a to již od dětství. Nutný je dostatek pohybu a dostatečný příjem vápníku. Pro zdravé kosti je také důležitá stabilní hodnota vitaminu D, který se nejlépe získává ze slunečního záření.

Přes veškerá omezení se Helena snaží zůstat aktivní. S pomocí holí i vozíku jezdí na výlety a angažuje se v pacientské organizaci Revma Liga Česká republika, která sdružuje pacienty s revmatickými onemocněními a věnuje se právě i tématu osteoporózy.