Rodiče v Česku marně shání pediatra: Lékaři volají po změně, co na to Válek?

V Česku ubývají praktičtí lékaři pro děti. V některých regionech je situace kritická, populace dětských lékařů stárne a nemá je kdo nahrazovat, mladí lékaři se do oboru nehrnou. POdle Sdružení praktických lékařů je především chybějící samostatný studijní obor, který by přinesl více praxe s dětmi v ordinacích dětských praktiků, a složitější cesta lékaře po ukončení lékařské fakulty do primární péče pro děti a dorost než k všeobecným praktickým lékařům. Praktici proto vypracovali návrh nového systému vzdělávání, který by znovu zavedl specializovaný obor pro budoucí dětské praktiky. Co na to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)?

Tisíce rodičů v Česku marně shání praktika pro své děti. Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je ordinací zhruba 1800, chybí jich asi 300. Navíc mají dětští praktici nejvyšší průměrný věk mezi lékařskými specializacemi, blíží se 60 letům.

„Nejhůře jsou na tom části Karlovarského, Moravskoslezského, Středočeského nebo Jihomoravského kraje. Zde nastává mnohdy situace, kdy se rodičům nedaří najít praktika pro své dítě vůbec. Řada z nich pak se svými dětmi dojíždí padesát i více kilometrů daleko,“ popisuje MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD).

Rodiče by se v případě problémů s nalezením lékaře měli obracet na své zdravotní pojišťovny.

„Ano, na mapě pojišťoven se může zdát, že je lékařů dostatek, jenže při bližším zkoumání zjistíte, že je tam patnáct lékařů pro děti, z toho je šest v důchodovém věku. V našich řadách je necelých 14 % lékařů do 50 let věku a máme více jak 14 % lékařů nad 70 let věku, kteří se chystají odejít,“ dodává k tomu Hülleová.

Ordinace na hraně kapacit

V současné době je v Česku přibližně 1 800 praxí „dětských“ praktiků. Což nestačí. Už nyní podle odhadů Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR schází ve zdravotním systému více než 300 ordinací těchto lékařů. Už nyní jsou některé ordinace dětských lékařů na hraně kapacit.

„Mám 1100 pacientů a v době epidemií jich ošetřím za den třeba 80, ale pak není čas na prevence či očkování, která musím rušit. Když je relativně klidná sezóna, ošetříme 20 malých pacientů, ale do toho musíte stíhat právě preventivní prohlídky a další „papírování,“ přibližuje MUDr. Ilona Hülleová svou práci.

Kdo za to může? Zrušení studijního oboru

Příčinu nedostatku mladých lékařů, kteří by nahrazovali „dětské“ praktiky v důchodovém věku, vidí MUDr. Hülleová zejména v současném systému vzdělávání. V roce 2017 totiž došlo ke zrušení specializovaného studijního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, a zájemci mohou studovat pouze společný obor Pediatrie.

„Cesta k atestaci je v případě praktika pro děti a dorost o rok a půl delší než u praktika pro dospělé a v rámci praxe navíc musí svůj čas dělit mezi převážně práci v nemocnici a kratší část v ordinaci PLDD. Což je bohužel nemotivuje k tomu, aby se primární péči nadále věnovali a případně později převzali ordinaci nebo si otevřeli vlastní. Systém je složitý i pro samotné praktiky pro děti a dorost, kteří často ani nežádají o dotaci pro rezidenty, a nevychovávají tak budoucí generaci lékařů a svoje následovníky,“ popisuje MUDr. Hülleová.

Studenti ocházejí studovat jiné obory

Praktici proto volají především po systémovém řešení. „Nyní jsme vypracovali návrh nového systému vzdělávání, který by znovu zavedl specializovaný obor pro budoucí dětské praktiky a také jim umožnil hned po ukončení studia nastoupit na praxi do ordinace. První návrh opatření jsme již předložili Ministerstvu zdravotnictví a budeme o něm dále jednat,“ říká MUDr. Hülleová.

„Posílila by se tím i kapacita, ordinace by mohly registrovat nové pacienty a rozšířit ordinační hodiny,“ doplnila Hülleová. Studenti, kteří chtějí být dětskými praktiky, podle ní v současném systému neseženou rezidenční místo na dětském oddělení nemocnice a odcházejí studovat jiné obory.

Zájem mladých lékařů studovat obor praktické lékařství je ale podle ministra zdravotnictví poměrně velký. „Problém byla strategie státu v posledních zhruba osmi letech, kdyby pro tyto obory nebyla podporována rezidenční místa,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na Kongresu praktických lékařů. . Letos podle něj ministerstvo finančně podpoří 150 míst pro vzdělávání praktických lékařů pro dospělé a 80 míst pro dětské lékaře.

Podle Hülleové ale není velký zájem ani ze strany ordinací, kde by se rezidenti vzdělávali. „Mám se 4,5 roku starat o toho lékaře, ale dotace mi mzdu a odvody pokryje na první rok či dva, a lékař navíc u mě ani nepracuje,“ uvedla. Navíc má školitel za lékaře odpovědnost, i když má praxe třeba v nemocnici.

Válek: Jsem připravený situaci zlepšit

„Z dat, která máme k dispozici, předběžně vyplývá, že došlo ke snížení zájmu o obor praktický lékař pro děti a dorost a zvýšení počtu těch, kteří zůstávají v nemocnicích,“ přiznal Válek. Už dříve uvedl, že do léta chce představit svou vizi změn v pediatrii. Do konce roku pak chce připravit i změnu legislativy.

Zda ale půjde o návrat samostatného studijního programu praktického dětského lékařství, který žádá sdružení těchto lékařů, podle něj jasné zatím není. „Zdá se, že praktičtí lékaři jsou - aspoň většinově - přesvědčeni, že zkrácení by pomohlo. Má to samozřejmě svoje úskalí, ale já jsem připravený realizovat jakékoliv řešení, které situaci zlepší,“ dodal Válek.

Jak řekla MUDr. Hülleová, ministrovi se návrh, který mu lékaři předložili, zamlouval. „Na prvním jednání vědecké rady nás opět podpořil, ale návrh narazil na negativní reakce těch, kteří se zasadili o to, aby byl původní obor zrušen,“ řekla o jednání dodala.

Dítě u praktika pro dospělého?

Pro děti od 14 let pak sice existuje možnost registrace u všeobecného praktického lékaře, podle MUDr. Hülleové je však takové řešení nesystémové a nevhodné. „Po odborné stránce to problém není, všeobecný praktický lékař samozřejmě zvládne léčit i teenagery, jde spíše o to, zda má volnou kapacitu,“ říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL ČR). Podle něj by však nikdy nemělo dojít k tomu, že se dětští pacienti začnou plošně přesouvat k praktikům. „Vždy musí primárně záležet na kapacitách jednotlivých ordinací. Některé místo mít mohou, jiné ne. Všeobecných praktiků sice není tak kritický nedostatek, ale tady mluvíme o půl milionu mladých pacientů, na takový počet rozhodně prostor nemáme,“ říká MUDr. Šonka.

Děti mladší 14 let se podle Hülleové u praktiků pro dospělé léčit neměly a nemohou. „Vždy říkáme, že dítě není malý dospělý. Děti mají určitá specifika, např. nyní v době po covidu- 19 stoupá počet psychických problémů, objevuje se nárůst obezity a k tomu musí být lékař patřičně vzdělán,“ vysvětluje lékařka.