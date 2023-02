Žádná občanka, žádná kontrola: „Jointomaty“ frčí v Česku! Válkovo ministerstvo chce změnu

V nákupních centrech v Česku se objevily automaty, kde se dá koupit »brko«. Jak vyzkoušel reportér Blesku, pořídit si ho může kdokoliv, aniž by musel byť jen ukázat občanku. Tedy i děti. Výrobce na obalu uvádí, že produkt je neprodejný osobám mladším 18 let a není určený ke kouření. Ovšem svým vzhledem připomíná klasického »špeka«. Co se složení týče, výrobek obsahuje do 0,7 % návykové látky THC, což povoluje i zákon (klasická marihuana ho obsahuje přes 10 %). Kromě toho má ale také 20 procent HHC.

Slabší, ale…

Látka HHC je sice slabší než THC, ale má podobné účinky. „Způsobovat může zmatenost, vtíravé myšlenky či nevolnost. Uživateli se zhoršuje paměť a zpomalují se reakce,“ vysvětluje adiktolog Tomáš Jandáč ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). „V oblasti emocí se setkáváme s úzkostí a strachem. Nápadná bývá také celková apatie a ztráta motivace k většině dříve běžných a žádoucích aktivit,“ dodal Jandáč. Mezi dalšími účinky jsou stimulace a pocit bujarého veselí.

Chceme zákaz

„Není to zakázaná látka ani potravinový doplněk. Nic, co bychom uměli regulovat,“ řekl Blesku šéf protidrogové centrály Jakub Frydrych na otázku, co s tím může policie dělat. Změna tak musí přijít z vlády. Po dotazech Blesku ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka (62, TOP 09) uvedlo, že chce HHC zařadit na seznam návykových látek. „Látka HHC má obdobné vlastnosti jako látka THC, která již na seznamu návykových látek uvedena je… Po případném zařazení na seznam návykových látek bude možné s látkou HHC zacházet pouze k omezeným výzkumným a velmi omezeným terapeutickým účelům,“ uvedl mluvčí rezortu Ondřej Jakob. Jiné užití látky či její prodej by tak mohly být považovány za trestný čin. Kdy by ke změně mohlo dojít, to zatím není jasné.

Adiktolog Tomáš Jandáč z VFN: Návyk může vést k rizikovému chování

Je konopí s látkou HHC nebezpečné pro děti?

„Účinky HHC jsou podobné jako THC, nejsou tak silné, ale vzhledem k tomu, že si ho mohou koupit i děti v různých želé bonbonech nebo přímo ubalené jointy, tak je to poměrně nebezpečné.“

Mohlo by dítě z kouření výrobků s HHC plynule přejít na klasickou marihuanu?

„Návyk z opakujícího se chování může být jedním z aspektů učení se rizikovému chování. Proto třeba upozorňujeme i na podávání chmelových limonád dětem.“

V čem je problém, když tyto látky užívají děti?

„Především v tom, že u nich dochází k velkému vývoji centrálního nervového systému. Tím je užívání dětmi a mladistvými nebezpečnější.“

Jenom regulace?

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (56, ODS) by, co se HHC týče, tak striktní nebyl. On sám by se přikláněl k regulaci podobně jako třeba u kratomu (jak Blesk dříve informoval). „V pondělí mám kvůli tomu schůzku s ministrem zdravotnictví,“ uvedl pro Blesk Vobořil. Úplný zákaz podle něj problém nevyřeší.