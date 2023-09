„Jak za bolševika.“ Praktičtí lékaři nevěří, že bude dost penicilinu

Ministerstvo zdravotnictví v čele Vlastimilem Válkem (TOP 09) slíbilo, že výrobci dodají do druhé poloviny listopadu do Česka 300 000 balení nedostatkového penicilinu v tabletách a suspenzích. Toto pondělí mělo již do Česka dorazit 30 tisíc balení penicilinu. Praktičtí lékaři z různých krajů, které Blesk Zprávy oslovily, jsou ke slibům, že penicilinu bude dost, skeptičtí. Souhlasí s Válkovým prohlášením, že žádný pacient není a nebude ohrožen na životě, přesto někteří přirovnávají současný nedostatek některých léků k nedostatku za socialismu.

Šéf rezortu zdravotnictví už několikrát v médiích řekl, že situaci s nedostatkem penicilinu řeší. Zároveň zdůraznil, že žádný pacient nebyl, není a nebude ohrožen na životě.

„Radši budu pálit penicilin podobně jako vakcíny (na covid-19), než aby nějakému pacientovi chyběl,“ dodal ministr. Na kritiku, kterou očekává, je připravený. Ta se na něj valí především z řad opozice. I praktičtí lékaři jsou vůči ministrovým výrokům spíše opatrní.



„My samozřejmě vítáme snahu o řešení, i když v současné chvíli výsledky toho řešení v praxi ještě úplně nevidíme. Základní penicilin – fenoxymethylpenicilin k 12.9. ve většině lékáren na základě zpětné vazby kolegů-praktických lékařů není dostupný (reakce lékařky je z 12. 9., 11.9. byl avizován dovoz fenoxymethylpenicilinu do ČR, pozn. red). Současně ale souhlasím, že to není důvod k panice, protože existují další antibiotika, kterými je možné jej nahradit a kterých je dostatek,“ řekla Blesk Zprávám MUDr. Ludmila Bezdíčková, členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Praktik ze Zlínska: Realita ukáže

„Momentálně penicilin ve smyslu čistého krystalického penicilinu dostupný v celém regionu nemáme. Uvidíme, jaká bude situace do budoucna, ale je těžké to hodnotit podle výroků pana ministra. Samotná realita ukáže,“ říká MUDr. David Halata, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, který ordinuje v obci Hošťálková na Vsetínsku.

„Řekl bych, že jsem k jeho vyjádřením (ministra Válka, pozn. red.) mírně skeptický, ale zároveň si přeji, aby to vyšlo,“ odpovídá MUDr. Josef Štolfa, místopředseda pro vzdělávání Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP a praktický lékař z Prahy.

„Musíme tomu věřit, nic jiného nám nakonec nezbývá,“ reaguje MUDr. Kateřina Javorská, členka výboru Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP a praktická lékařka z Nového Města nad Metují, na ministerské sliby.

Lékařka: Jak se budou léky rozdělovat?

Ministr Válek na tiskové konferenci minulý týden také pacientům doporučil, aby využívali rezervační systémy, které mají například fakultní nemocnice nebo řetězcové lékárny. Zlepšení má podle něj přinést novela zákona o léčivech, kterou projednává Sněmovna. Měla by dát pacientům možnost zajistit si zásobu léku v konkrétní lékárně a lékárnám uložit povinnost objednávat jen množství léčiv, které obvykle spotřebují. Problém totiž podle podle ministra není v tom, že by léků nebyl dostatek, ale že nejsou ve všech lékárnách. Navíc své taky dělá panika v médiích. Někteří praktici ale nejsou s navrhovanými řešeními spokojení.

„Řešení, která zazněla na tiskovce pana ministra, mě úplně nepřesvědčila o tom, že dojde brzy k významnému zlepšení. Kontaktovat distributora je naprosto iluzorní, lékárnám voláme teď každý den a bere nám to hodně času, který bychom potřebovali věnovat samotnému poskytování zdravotní péče,“ vysvětluje MUDr. Bezdíčková. Ta vidí navíc spoustu dalších otázek, na které by ráda znala odpověď.

„Některé lékárny, zejména ty nemocniční nebo řetězce, mají vlastní elektronický systém, kde lze ověřit, jestli je lék skladem. Ale to je zase závislé na tom, jak často to lékárník aktualizuje, a může se stát, že zrovna vydají poslední balení, když tam pacienta pošlu. Druhý problém je, že ta distribuce není rovnoměrná a menší lékárny mimo velká města mají celkem oprávněně obavy, že jakmile budou dodávky obnoveny, že se na ně nedostane. Také nevím, podle jakého klíče se budou léky z dodávek rozdělovat,“ pokračuje lékařka s výčtem svých obav a dodává: „Také mi přijde trošku zkreslující číslo počtů balení, protože může být různá gramáž a k léčbě specifických infekcí se používá určité množství a dávka je odlišná pro dospělé a děti.“

Lékaři: Něco takového nepamatujeme

Někteří praktičtí lékaři říkají, že podobnou situaci za léta praxe nepamatují. „Je to velmi těžká situace a za těch 30 let, co ordinuji, jsem něco takového nezažila. Ano, jsem zvyklá, že občas něco chybí pár měsíců, ale teď chybělo více věcí najednou a vy pořád stále jen přemýšlíte, co vlastně dětem k léčbě dát. V oblasti antibiotik to bylo nejvíc markantní,“ svěřila se v minulých dnech Blesk Zprávám dětská lékařka MUDr. Alena Šebková.

Člen představenstva České lékárnické komory Michal Hojný Blesk Zprávám na dotaz, co říká na tyto názory, odpověděl: „O výpadcích se nyní výrazně víc mluví. Někdy je to dobře, ale někdy se změní nákupní chování, jako např. na konci loňského roku, kdy lidé začali v panice vykupovat léky na bolesti a horečky ve větším množství. Pak bylo logicky těžké uspokojit všechny požadavky. Co se týče výpadků léčiv, to není něco, co se tady objevilo poslední rok, to je záležitost fakticky každodenní posledních deseti let, spíš jde o to, jakou konkrétní lékovou skupinu výpadek postihne,“ upřesňuje Hojný.

Praktik: „Situace jak za bolševika!“

A jak se na tento názor dívají praktičtí lékaři?

„Pravdu mají lékaři i lékárnici. Výpadky léků tady vždycky byly a budou, ale vždycky je to způsobené něčím trochu jiným. Za bolševika nebyly devizy a valuty a také léky, takže jsme se s tím museli potýkat. I když jsme věděli, že jedním lékem se má léčit a je to nejlepší, ale zrovna nebyl, tak jsme museli léčit něčím, co bylo k dispozici,“ reaguje MUDr. Štolfa.

„Teď jsou výpadky způsobené tím, že selže dodavatel, zkrachuje firma a není zástup, případně nejsou ty zdroje materiálů, které kvůli lockdownům v jihovýchodní Asii přestaly produkovat. A teď to všechno vázne. Takže ty důvody jsou různé, je pravda, že my lékaři jsme se s výpadky jako dnes nesetkávali v takové míře, snad opravdu naposledy za bolševika,“ hodnotí situaci praktik.

Jiný názor má ale MUDr. Javorská: „Nemyslím si, že je to něco neobvyklého, dělo se to i s jinými léčivy v jiných obdobích. Teď si prostě musíme poradit s tím, co máme, případně zvolit jinou lékovou formu nebo prostě zvolit lék druhé volby. Hlavní je ale vůbec zvážit, zda je léčba antibiotiky namístě.“

„Za svou profesní kariéru jsem něco podobného nezažil, je to naprosto nová situace. Nepříjemné samozřejmě je, že na základní bakteriální infekci používáme jiná antibiotika, která bychom jinak nepoužili. Jejich účinnost pak může chybět u silných infekcí. A pravděpodobně tím také zvyšujeme riziko antibiotických rezistencí,“ upozorňuje MUDr. Halata na další problém.

Bude dostatek penicilinu na podzim?

Nejvíce chyběly léky v loňském roce na podzim, kdy se prudce zvedl počet pacientů s respiračními infekcemi a angínami.

„To byl jen spouštěcí mechanismus, který tady byl už delší dobu a na který už lékárníci delší dobu upozorňují. My jsme s tím moc nepracovali a teď se ten problém jen zdůraznil. Výpadky se zdaleka netýkají jen antibiotik a problematika souvisí s cenotvorbou, na což upozorňují i lékárníci,“ říká k tomu MUDr. Bezdíčková.

Jestli bude skutečně dostatek penicilinu, až opět nastoupí sezona angín, si praktici netroufají odhadovat.

„Já nemám strach z toho, že bychom neměli čím léčit. A jestli bude zrovna nedostatek penicilinu… Znovu říkám, mírně skepticky si myslím, že ho moc nebude, tedy toho nejvíce potřebného nejjednoduššího penicilinu. Ale zároveň si nemyslím, že bychom neměli nic, co bychom mohli použít jako variantu, přestože třeba trošku hůře tolerovanou,“ uzavírá MUDr. Štolfa.