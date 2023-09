Boj o chybějící antibiotika v praxi: Jak to vidí lékárny, praktik z malého města a pediatrička?

Výrobci dodají do druhé poloviny listopadu do Česka 300.000 balení penicilinu v tabletách a suspenzích. Konkrétně do prvních říjnových dní jich bude 130 tisíc a do listopadu dalších 170 tisíc. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na dlouhodobé výpadky léčiv, které kritizuje zejména opozice. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je léků dostatek, ale nejsou ve všech lékárnách. Zároveň uvedl, že nedošlo kvůli výpadkům léků k ohrožení žádného lidského života. Blesk Zprávy oslovily Českou lékárnickou komoru (ČLnK), dětskou lékařku a praktického lékaře z menšího města, jak situaci s výpadky vnímají ze svého pohledu.

„Podle zástupců ministerstva i distributorů hraje v současném nedostatku léků velkou roli panika, doporučili proto rezervace v lékárně v dostatečném časovém předstihu. V pondělí přijde 30.000 balení penicilinu od společnosti BB Pharma, která dodávky do Česka v posledním půlroce navýšila o 500 procent,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jiří Volf.

Ministr Válek, který je opakovaně za nedostatkové léky kritizován, řekl, že nedostatek léků neohrozil dosud žádného pacienta na životě.

„Radši budu pálit penicilin podobně jako vakcíny (na covid-19), než aby nějakému pacientovi chyběl,“ dodal ministr. Odmítl i kritiku ze strany opozičního hnutí ANO, které opakovaně žádá premiéra Petra Fialu (ODS), aby šéfa rezortu zdravotnictví odvolal.

Ministerstvo: Léků je dost, nejsou ale všude

Problém podle ministra není, že by léků nebyl dostatek, ale že nejsou ve všech lékárnách. Podle náměstka ministra Jakuba Dvořáčka je z dat patrné, že léků dodaných do ČR bylo dost, a nebyly dosud vydané, takže v některých lékárnách být musí. Podzimní problémy podle něj způsobil výpadek jednoho léku, který se přenesl na další, kterými ho lékaři nahrazovali.

Podle mluvčí Česká lékarnické komory (ČLnK) Michaely Bažantové je dobrá zpráva, že se ministerstvu podařilo zajistit dodávky na podzim.

„Pokud bude v září do ČR dodáno deklarované množství 130 tisíc kusů penicilinových antibiotik, přičemž jeho spotřeba je v tomto měsíci okolo 45 tisíc kusů, mělo by být množství dostatečné do další deklarované dodávky na začátku listopadu. Zároveň je však nutné zajistit, aby byla antibiotika distribuována do lékáren rovnoměrně - tedy aby byla dostupná napříč regiony,“ řekla mluvčí komory Blesk Zprávám.

Jaké další léky chybí?

Podle Bažantové chybí také momentálně některé injekční léky pro onkologické pacienty a injekční kyselina acetylsalicylová, důležitá pro záchrannou zdravotní službu. Nedostatkové jsou i některé další léky, například některé léky pro parkinsoniky.

Lékárníci: Penicilin chybí, ale máme jiná řešení

Podle MUDr. Aleny Šebkové, předsedkyně Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP, je stále největším problémem nedostatkový penicilin. Momentálně děti vyrazily po prázdninách do škol, pediatři tak očekávají, že se pozvolna začne zvedat nemocnost.

„Byla jsem na sebe vždy pyšná, že jsem vždy sehnala nějaký penicilin, většinou to byl tabletový, nyní jsem v opačné situaci - nyní seženu pro pacienty jen sirup,“ řekla Blesk Zprávám lékařka pro děti a dorost, která ordinuje v Plzni.

„Ano, momentálně chybí především penicilinová antibiotika, zvláště sirupy pro děti. Neznamená to však, že pacienti zůstanou bez antibiotické léčby. Naprostá většina bakteriálních infekcí se dá léčit několika druhy antibiotik, takže existují alternativní řešení, “ ujišťuje Bažantová za lékárníky. Z dalších léků chybí antibiotické nosní kapky pro děti, ty však ale lékárnici dokážou připravit v laboratořích lékáren.

Praktik: Na venkově jsou léky v malém množství

Penicilin chybí i praktickému lékaři Ivu Procházkovi, který má ordinaci v Jedovnici na Blanensku. Souhlasí s tím, že situace je v každé lékárně jiná.

„Tady na venkově, pokud se nedostatkové léky do lékárny dostanou, tak ve velmi malém množství, a já nemohu poslat nemocného pacienta pro léky do Brna, nebo aby obíhal další lékarnu. Proto musím vynakládat velké úsilí spolu s lékárníky, abych léky v místní lékárně šetřil a nevyčerpal je,“ popsal Procházka Blesk Zprávám svou každodenní rutinu a spolupráci s místními.

„Situace je komplikovaná a znamená mnohem více práce pro lékárny - od objednávání přes zajišťování dostatečné zásoby až po odbornou práci při výdeji. Lékárníci v naprosté většině případů díky aktivnímu přístupu dokáží pacientům zajistit alternativní léčbu. Tato činnost je však odborně, časově, někdy i technologicky náročná,“ potvrzuje lékařova slova mluvčí ČLnK s tím, že lékárníci se skutečně snaží úzce spolupracovat s lékaři, kdy jim např. posílají počty balení léků, které mají k dispozici.

Obavy o antibiotika na podzim?

Praktický lékař se nicméně obává, zda bude dostatek antibiotik, zejména na podzim. Porovnává tak se zkušenostmi z loňského roku, kdy byla jejich potřeba enormní, ve srovnání s předchozími lety. Podle Procházky v tom sehrála roli pandemie, která oslabila Čechům imunitu.

„Nyní doufám, že imunita se lidem po roce s kontaktem s infekcemi trochu zlepšila, že nebude zapotřebí tolik antibiotik, ale myslím si, že po covidových letech budeme zkrátka potřebovat antibiotika více než před lety,“ vysvětluje lékař své obavy.

Pediatrička: Za 30 let jsem něco takového nezažila

„Musím říct, že je to velmi těžká situace a za těch 30 let, co ordinuji, jsem něco takového nezažila. Ano, jsem zvyklá, že občas něco chybí pár měsíců, ale teď chybělo více věcí najednou a vy pořád stále jen přemýšlíte, co vlastně dětem k léčbě dát. V oblasti antibiotik to bylo nejvíc markantní,“ svěřuje se MUDr. Šebková.

Člen představenstva České lékárnické komory Michal Hojný Blesk Zprávám na dotaz, co říká na názor lékařky, že podobné výpadky nezažila, odpověděl: „O výpadcích se nyní výrazně víc mluví. Někdy je to dobře, ale někdy se změní nákupní chování, jako např. na konci loňského roku, kdy lidé začali v panice vykupovat léky na bolesti a horečky ve větším množství. Pak bylo logicky těžké uspokojit všechny požadavky. Co se týče výpadků léčiv, to není něco, co se tady objevilo poslední rok, to je záležitost fakticky každodenní posledních deseti let, spíš jde o to, jakou konkrétní lékovou skupinu výpadek postihne,“ upřesňuje Hojný.

Praktický lékař z Jedovnice má ale jiný názor. „Ano, výpadky tady byly, ale nebyly to výpadky v tak velkém množství a musím souhlasit s kolegyní Šebkovou, že za 34 let, co provozuji svou praxi, jsem něco podobného nezažil,“ řekl MUDr. Procházka.

Lékař: Pacienti ohroženi nejsou

Podle Hojného nejsou ale výpadky problémem jen v Česku. „Je to problém celé Evropy, obrací se na nás i kolegové za zahraničí, my si sdělujeme informace o dostupnosti a nedostupnosti a problémy jsou podobné třeba v Belgii nebo v Nizozemí,“ uvedl Hojný.

„Musím souhlasit s panem ministrem, nejsme v situaci, kdy by byl ohrožen život pacienta a my pro něj neměli léčbu, jen jsme zkrátka museli změnit své preskripční návyky,“ uzavírá Procházka.