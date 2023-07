Na internetu se množí nabídky léků na hubnutí: Nelegální a nebezpečné, vzkazují odborníci

Semaglutid obsahují léky Ozempic, Rybelsus a Wegovy. Zejména Ozempic získal pověst zázračného léku na hubnutí a má celosvětové výpadky, zejména kvůli vysoké poptávce. Tu zřejmě přiživuje fakt, že léky s obsahem semaglutidu používají celebrity na hubnutí, mezi nimi je např. i americký podnikatel Elon Musk. V Česku zaznamenal Ozempic výpadek v dubnu. Ministerstvo zdravotnictví se tedy rozhodlo omezit jeho předepisování jen na obezitu.

„Látka semaglutid se primárně používá k léčbě cukrovky II. typu, podává se buď injekčně, nebo existuje i tabletová forma. Kromě toho, že zlepšuje cukrovku, tak vede i ke snížení hmotnosti, k poklesu krevního tlaku a také ke snížení cukru v krvi,“ řekl Blesk Zprávám MUDr. Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie (IKEM).

Podle Haluzíka se Ozempic snaží získat lidé, kteří chtějí snížit svou hmotnost, aniž by museli cvičit, případně se omezovat v jídle.

Neúčinné či nebezpečné náhražky

Zahraniční média v poslední době píší o zvýšené poptávce po lécích se semaglutidem v internetových lékárnách, e-shopech, nebo v lékárnách, které se pouze za lékárny vydávají. Podle portálu The Conversation influenceři na sociálních sítích sdílejí návody, jak se k léku dostat bez předpisu, případně kde si zakoupit generikum (generika by měla obsahovat i stejnou aktivní látku jako originální farmaceutický přípravek - pozn. red).

Problém je v tom, že tento lék je stále patentovaný, proto je nelegální vyrábět jakákoliv generika. Lidé si tak mohou na internetu pořídit přípravky obsahující směsi, které se léčivé látce snaží přiblížit.

Některé lékárny nabízejí, že medikament připraví danému pacientovi „na míru“. K tomu ale nemusí používat správné přísady nebo mohou léky ředit, což může zvýšit zdravotní rizika. Jak uvedla FDA, už obdržela hlášení o nežádoucích účincích poté, co si lidé nechali lék připravit v lékárně.

Lidé si tak kupují léky za tisíce, jenže ty jsou buď neúčinné, v horším případě i nebezpečné. A pokud jde skutečně o semaglutid, pak se jedná o nelegální prodej. Všechny léky s touto látkou jsou totiž na lékařský předpis.

Lék na předpis na internetu v Česku? Nelegální!

Tak to funguje i v Česku. „Systém lékárenské péče v České republice je pro pacienty poměrně přehledný: léky, které jsou vázané na lékařský předpis jsou dostupné pouze v lékárnách, nikoliv online. To platí také pro všechny léčivé přípravky, které se aplikují injekčně, tedy i zmiňovaný semaglutid,“ odpovídá Blesk Zprávám Michaela Bažantová, tisková mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) na otázku, zda se podobná situace může dít i na českém trhu.

„Pokud někdo nabízí takový léčivý přípravek na internetu, jde o nelegální činnost a pravděpodobnost, že jde o podvod nebo padělek, je vysoká,“ dodává Bažantová a znovu upozorňuje, že léčiva s obsahem semaglutidu jsou určené pro pacienty s diabetem ne pacientům, kteří chtějí zhubnout.

Nelegální obchodování s léky v Česku: Stopy vedou k sousedům

Kontrolou zacházení s léčivými přípravky včetně nelegálních nabídek se zabývá Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud Česká lékárnická komora zaznamená případ nevhodného nebo nelegálního zacházení s léky, podává podnět ústavu. Podle Bažantové zatím komora žádný podnět nedávala.

Jak ale potvrdila Blesk Zprávám mluvčí SÚKLu Klára Brunclíková, v tomto roce už ústav prošetřoval 6 případů podezření na nelegální obchodování s léčivým přípravkem, který je určen pro léčbu diabetu.

„V rámci prošetřování jsme zjistili, že v polovině případů docházelo rovněž k nelegálnímu zacházení s léčivými přípravky obsahující omamné a psychotropní látky. Vzhledem k tomu, že zacházení s nimi by mohlo být trestným činem, předali jsme tyto případy Policii ČR,“ uvedla Bruncliková s tím, že ve všech případech se jednalo o nabídky na internetu, tedy na webových inzertních portálech.

„Ve zbylých případech jsme zjistili, že osoby, které se nelegálním obchodováním s léčivými přípravky zabývají, organizují svou činnost ze Slovenska, všechny naše poznatky jsme proto předali Policii Slovenské republiky,“ dodala Brunclíková.

Lékař: Neberte si příklad z celebrit

Odborníci upozorňují, že brát léky na předpis bez doporučení lékaře, či si je pořizovat na internetu, je risk se zdravím.

„Shánět si léky pokoutně, nechat si je předepisovat od známého, který není specialista, případně netuší přesně, jaké jsou nežádoucí účinky, to my lékaři nevidíme rádi. Zároveň bych doporučil nebrat si příklad z celebrit a jiných influencerů, kteří doporučují nějaké léky či doplňky stravy. A pokud jste obézní, máte problémy s nadváhou, případně máte příznaky diabetu, tak navštivte lékaře a poraďte se s ním, co dělat,“ uzavírá MUDr. Haluzík.