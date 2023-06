Češi si z Egypta vozí léky na předpis, dávají je i dětem. Válek: Extrémní riziko

„Dají se v Egyptě koupit prášky na spaní bez předpisu? Které léky nebo masti se v Egyptě vyplatí koupit, zejména to, co u nás není volně prodejné?“ - O to se zajímají Češi, kteří vyráží na dovolenou do Egypta.

Další se chlubí, co už si z dovolené stihli přivézt - např. antibiotika do uší, léky na spaní i antikoncepci. Většinou jde o léky, které jsou u nás na lékařský předpis, v Egyptě je ale seženete bez předpisu a za relativně nízké ceny. Někteří přiznávají, že léky dávají i dětem.

Češi se tradičně nejvíce shání po Antinalu, léku proti průjmu. Léčivý přípravek se stejnou účinnou látkou je dostupný i v Česku, ale také pouze na lékařský předpis.

Podle lékárnice a mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) Mgr. Michaely Bažantové se dá pochopit, že lék na průjem Antinal se dá v Egyptě pořídit bez předpisu. „Střevní bakterie, proti které je tento léčivý přípravek určen, se u nás běžně nevyskytují, v Egyptě jsou ale běžné, proto je vhodné, aby si tento přípravek mohl pacient koupit, a nemusel chodit k lékaři,“ říká k tomu lékárnice.

Na druhou stranu varuje, že právě proto by se neměl Antinal užívat mimo dovolenou na běžný průjem, který je v našich končinách způsobený jinými vlivy než v Egyptě.

Padělky vám mohou způsobit zdravotní potíže

Odborníci, jak lékárnici, tak lékaři, se shodují na tom, že dovoz léků mimo Evropskou unii není bezpečný. „V rámci Evropské unie existuje systém tzv. Protipadělkové směrnice, kde tedy ty léky jsou nějakým způsobem chráněny proti falšování. Proto bych byl při nákupu léků v Egyptě velmi opatrný, protože nevíte, odkud ty léky pocházejí,“ řekl Blesk Zprávám PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. viceprezident ČLnK.

Jako lékárník také upozornil na to, že zákazník neví, jak jsou v zahraničí léky skladovány. „Nejhorší, co se může stát, je to, že budete užívat padělek typu placebo, který nebude fungovat. To je ale ta lepší varianta. Existují také padělky, kde je účinná látka, která je ale úplně jiná, než by měla být a může způsobit zdravotní problémy a nežádoucí účinky,“ varuje Kopecký.

Trestný čin ohrožení zdraví?

Velmi nebezpečné je užívání antibiotik bez konzultace s lékařem. „Bakteriální infekci totiž pacient jen tak sám nepozná, tím, že budete polykat antibiotikum jen tak, např. na běžnou virózu, tak si můžete poškodit střevní mikroflóru a přispíváte i k tomu, že si bakterie proti antibiotikům vybudují rezistenci a pak přestanou působit, což je celosvětový problém,“ dodává Bažantová.

„Navíc převoz těchto léků ze zemí mimo EU na území EU je nelegální. A to nejen podle české legislativy, ale i podle evropské. Za to mohou být vysoké pokuty nebo i trestný čin, třeba ohrožení na zdraví,“ varuje Kopecký.

Antikoncepce? Nemusí fungovat

MUDr. Michal Bábíček, praktický lékař varuje i před užíváním dovezené antikoncepce. „Antikoncepce obsahuje hormony estrogen a progestin. V Evropě je antikoncepce nastavena tak, aby v nich byla co nejmenší dávka těchto hormonů, protože samozřejmě antikoncepce má nežádoucí účinky, může způsobit trombózu či embolii. Pokud si lék dovezete z lékárny mimo EU, tak nevíte, jaké mají složení. A samozřejmě také u antikoncepce riskujete to, že nebude fungovat,“ říká Bábíček.

Válek: Je to extrémní riziko

S tím, že lidé dovezením léků z Egypta a jejich samoléčbou riskují, souhlasí i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Dovoz léků, které nejsou schválené v Evropské unii, bych nikomu nedoporučil a rozhodně bych nechtěl, aby to dělal někdo z mých příbuzných. V takových lécích mohou být různé nečistoty, příměsi, mohou způsobovat komplikace, pokud výroba není kontrolována dostatečně kompetentními dohledovými orgány,“ řekl Blesk Zprávám Válek.

„Pokud se lidé bojí, že v zahraničí onemocní, měli by si léky koupit v Česku. Zde je garance státu, že léky jsou kvalitní, schválené odbronými autoritami a nemohou vám způsobit žádné komplikace,“ apeluje na veřejnost Válek. „Navíc zde v Česku vám léky vydá vysokoškolsky vzdělaný pracovník, což v zemích, jako je Egypt, nemusí být pravidlem, upozorní vás na možné kontraindikace s léky, které užíváte. I z tohoto důvodu je extrémní riziko kupovat léky v zahraničí,“ uzavřel ministr zdravotnictví.