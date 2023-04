Bruselský úřad odmítl Fialovu kritiku výpočtu cen plynu. Premiér: Ta čísla prostě nesedí!

„Data, která Eurostat zveřejnil 26. dubna 2023, nám poskytl Český statistický úřad (ČSÚ),“ sdělil Eurostat. Údaje vycházejí z metodiky popsané v regulačním nařízení EU 2016/1952, která platí pro všechny země EU. „Její právní požadavky a pokyny pro vykazování zajišťují, že údaje jsou srovnatelné ve všech členských státech,“ upozornil Eurostat.

Unijní statistický úřad ve středu oznámil, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v České republice zvýšily meziročně o 231 procent, zdaleka nejvíce ze všech zemí EU. Například na Slovensku růst činil 18 procent a byl druhý nejnižší v EU.

„Potvrzujeme, že sběr dat a použitá metodika odpovídají cenám, jak jsou účtovány zákazníkům. Konečné ceny, které platí zákazníci, zahrnují kompenzační opatření přijatá vládou,“ uvedl Eurostat. V závislosti na typech zákazníků, tedy zda jde o domácnosti, anebo o velké odběratele, se může růst cen lišit. Eurostat zveřejňuje vývoj cen pro oba typy odběratelů energií, středeční zpráva se týkala domácností.

Mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort ve středu upozornil, že ceny uváděné Eurostatem vycházejí z tehdejších cenových nabídek dodavatelů na trhu určených novým zákazníkům. Drtivá většina lidí v Česku tak v té době platila za plyn nižší ceny.

„Eurostat počítá srovnání s předchozím rokem v národních měnách. Proto bylo zvýšení cen plynu měřeno v českých korunách,“ upozornil Eurostat.

Česká strana se také hájí

ČSÚ uvedl, že poskytuje Eurostatu data z ERÚ v podobě, která je v České republice dostupná. Odpovídají přitom metodice nastavené EU, řekl mluvčí úřadu Jan Cieslar. Jiná data podle něj ČSÚ nemá k dispozici. Úřad nyní posílá Eurostatu údaje o průměrné ceně energií z aktuálních ceníků dodavatelů. Nejde tak o průměrnou cenu, kterou odběratelé platí.

Úřad by podle mluvčího uvítal, kdyby distributoři a obchodníci podávali ČSÚ pravidelná detailní hlášení podle jednotlivých klientů. „Ale prozatím tomu tak není. A to i přesto, že náš úřad je schopen garantovat zachování důvěrnosti takto získaných údajů. Má s tím letité zkušenosti, a také proto se těší vysoké důvěře uživatelů,“ podotkl Cieslar.

Neodpovídá to realitě, trvá na svém šéf vlády

Fiala si za svou kritikou stojí. „Musíme zjistit, proč to (ceny, pozn. red.) neodpovídá realitě. To, jestli si za tím stojí Eurostat, nevím, ale ta data dodávají naše instituce. A musíme zjistit, jaká je tady odpovědnost Energetického regulačního úřadu, jaká je odpovědnost Českého statistického úřadu. My víme, a stačí se podívat na prohlášení a fakta, která předkládají energetické firmy, že ta čísla prostě nesedí a že naši občané tyto částky neplatí,“ doplnil Fiala, který chce na jednání příští týden zjistit, kde je problém.

„Co víme, je, že to, co bylo zveřejněno, neodpovídá ani v těch částkách a neodpovídá to ani v tendenci. Prostě ty ceny se vyvíjely jiným způsobem, otevřeně to říkají klíčoví energetičtí hráči na trhu, a jestli vám například firma, která má 40 procent trhu s elektřinou, řekne, že takovéto ceny by mohly platit maximálně u dvou až tří procent jejich zákazníků, tak jasné, že ta čísla prostě dohromady nesedí. Je to věc, která potom zbytečně zneklidňuje českou veřejnost, a oprávněně zneklidňuje. Musíme mít jistotu, že pracujeme i ve veřejném prostoru s čísly a daty, která odpovídají realitě,“ dodal Fiala, který se k tématu vyjádřil na sjezdu Pirátů v Liberci.