Odchod Kellnera mladšího: Skončil v dozorčí radě a opustil rodinnou nadaci

Autor: ČTK - 
3. listopadu 2025
19:11

Petr Kellner mladší v polovině září skončil v dozorčí radě rodinné nadace The Kellner Family Foundation, ve které byl od tragické smrti svého otce a zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera v roce 2021. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy s odkazem na Tomáše Permana, mluvčího holdingu Amalar, který je většinovým vlastníkem PPF.

Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF Petra Kellnera, který s manželkou Renátou založil nadaci s cílem dlouhodobě podporovat vzdělanost v České republice.

Nadace funguje od roku 2009 a Kellner mladší se stal členem její dozorčí rady pár měsíců po smrti svého otce, v červnu 2021. Od roku 2022, kdy skončilo dědické řízení po jeho otci, se stal i akcionářem skupiny PPF.

Letos v srpnu s ním Renáta Kellnerová s dcerami uzavřela dohodu, na základě které jim prodal svůj podíl ve skupině, podle webu za zhruba 44 miliard korun.

Majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF je od loňského října holding Amalar, do kterého vložily Kellnerová a její tři dcery akcie. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně s potomky zesnulého zakladatele skupiny.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Zaměstnává celosvětově 45.000 lidí. V letošním prvním pololetí její čistý zisk klesl na 8,42 miliardy korun, provozní výnosy naopak stouply na 41,8 miliardy Kč.

