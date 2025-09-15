Kellnerová opět utrácí miliardy: Kupuje luxusní hotel Diplomat v pražských Dejvicích

PPF kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích.
PPF kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích.
Petr Kellner s manželkou Renátou.
PPF Group.
Skupina PPF.
Autor: ČTK - 
15. září 2025
11:27

Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy Kč). S odkazem na regulatorní oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu to dnes napsal server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.

Video  Podnikatelé Baťa, Kellner, Waldes. Vydupali ze země světová impéria, tragickému osudu ale neunikli  - Videohub
Video se připravuje ...

PPF kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích.
PPF kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích.
Petr Kellner s manželkou Renátou.
PPF Group.
Skupina PPF.

Témata:
Seznam ZprávyhotelDejviceFour Seasons Hotels and ResortsRenáta KellnerováPPF GrouptransakcePPF Real EstatediplomatDiplomat Prague a.s.Vienna House
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud