Lék proti cukrovce užívají hollywoodské hvězdy na hubnutí: Diabetolog prozradil, zda je to bezpečné

V Česku chyběl dva týdny injekční lék an diabetes druhého typu Ozempic v síle jednoho miligramu. Výpadek byl způsoben výrazným zvýšením poptávky a Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo omezit jeho předepisování jen na obezitu. Ozempic totiž i v Česku zřejmě získal pověst „zázračného léku na hubnutí“ , který tak užívají i zdraví lidé k omezení tělesné hmotnosti. Blesk Zprávy se zeptaly MUDr. Martina Haluzíka, přednosty Centra diabetologie IKEM, zda je podle něj medicínsky správně, aby lék užívali i pacienti, kteří diabetem netrpí.

Ozempic si se stal populárním hlavně v Hollywoodu. Jeho užívání hollywoodskými hvězdami zejména kvůli jeho vlivu na hubnutí je veřejné tajemství, na jehož konto vtipkoval i moderátor Jimmy Kimmel na předávání Oscarů. „Všichni vypadají tak skvěle. Když se rozhlédnu, musím se zeptat: Je Ozempic to pravé pro mě?“

Užívání podobného léku jako je Ozempic přiznal např. americký podnikatel Elon Musk a také herečka a moderátorka Chelsea Handler, která ale lék podle svých slov přestala užívat poté, co se dozvěděla, že je určen pro lidi s cukrovkou. Ozempic mezitím získal přezdívku „hollywoodský lék“ a bulvární média v zahraničí spekulují, která celebrita, co zázračně zhubla, si jej také nechala naordinovat.

Výpadky se očekávají během celého roku

Na začátku dubna náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček oznámil, že Ozempic má výpadek. I když je nahraditelný, resort omezil jeho předepisování jen na obezitu. Firma vysvětlovala výpadek výrazným zvýšením poptávky.

Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové spotřeba v poslední době narostla. „Je důvod se domnívat, že je předepisovaný i v jiných indikacích,“ řekla. Jednoduše řečeno těm, kteří netrpí cukrovkou, ale chtějí zhubnout.

Podle Davida Koláře, ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je důvodem zvýšené celosvětové spotřeby předepisování léku mimo schválené indikace, takzvaně off-label. „Výpadek (...) byl způsoben výrazným globálním navýšením poptávky ze strany pacientů, která se očekává v průběhu celého roku 2023. Dostupnost přípravku ohrožuje zejména off-label využití léku například k regulaci tělesné hmotnosti,“ odpověděl na dotaz ČTK Kolář.

Ozempic je pro diabetiky, ne hubnoucí elixír

„Ozempic obsahuje účinnou látku, která se jmenuje semaglutit, a ta se primárně používá k léčbě cukrovky II. typu, podává se buď injekčně, nebo existuje i tabletová forma. Kromě toho, že zlepšuje cukrovku, tak vede i ke snížení hmotnosti, k poklesu krevního tlaku a také snížení cukru v krvi,“ popsal Ozempic Blesk Zprávám MUDr. Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie (IKEM).

Podle Haluzíka se Ozempic snaží získat lidé, kteří chtějí snížit svou hmotnost, aniž by museli cvičit, případně se omezovat v jídle.



Může užívání Ozempicu zdravým lidem uškodit?

Otázkou je, pokud si Ozempic u svého lékaře vyprosí zdravý pacient, např. s váhou 70 kilogramů s vidinou hubnutí, zda to nemůže jeho organismu nějak uškodit.

„Obecně vzato jakýkoliv lék, který není nezbytně nutný, by se podávat neměl, protože všechny léky mají nějaké nežádoucí účinky. Tento lék určitě nebyl testován u štíhlé populace, tak nikdo nedokáže s jistotou říct, že by ten lék nemohl uškodit,“ říká Haluzík s tím, že štíhlý člověk bez diabetu s mírnou nadváhou by měl spíše změnit životní styl, než zahajovat léčbu lékem, který je určen na jiné onemocnění.

„Nemyslím si, že by člověk bez diabetu mohl být zásadně užíváním Ozempicu ohrožen, nebo že by byla vysoká pravděpodobnost, že bude mít nějaký problém, ale rozhodně to není správná cesta k hubnutí,“ zdůraznil Haluzík.

Ozempic mění chutě

Výpadek Ozempicu si diabetolog vysvětluje zvýšením poptávky, podle něj je zejména ve Spojených státech a na Blízkém východě Ozempic oblíbený a to ve vyšších dávkách. Vyšší dávky Ozempicu zatím nejsou v Česku dostupné.

Lidé, kteří užívají Ozempic tvrdí, že vůbec netrpí pocitem hladu. To potvrzuje i Haluzík. „Já to na sobě nezkoušel, Ozempicem neplýtvám, ale jeden můj pacient, který má diabetes uvedl, že nemá vůbec chuť na tučné jídlo, ani na chipsy, které má normálně velmi rád. Někteří pacienti dokonce říkají, že lék snižuje chuť na alkohol. Ozempic tedy mění i spektrum chutí k zdravější stravě,“ dodává lékař.

Lékař: Neberte si příklad z celebrit

MUDr. Haluzík doufá, že mediální bouře, která kolem Ozempicu panuje, by mohla přinést i něco dobrého - tedy hlavně to, že si lidé uvědomí, že obezita je problém a nemoc a začnou se více zajímat o zdravější životní styl.

A pokud by někoho napadlo Ozempic také vyzkoušet, tomu diabetolog radí, aby se nejdříve poradil s lékařem, který léku rozumí, nejlépe s diabetologem.

„Shánět si léky pokoutně, nechat si je předepisovat od známého, který není specialista, případně netuší přesně, jaké jsou nežádoucí účinky, to my lékaři nevidíme rádi. Zároveň bych doporučil nebrat si příklad z celebrit a jiných influencerů, kteří doporučují nějaké léky či doplňky stravy. A pokud jste obézní, máte problémy s nadváhou, případně máte příznaky diabetu, tak navštivte lékaře a poraďte se s ním, co dělat,“ uzavírá MUDr. Haluzík.