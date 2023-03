Nedostatek antibiotik: Česko léky objedná v Jižní Koreji, oznámila Pekarová. Kdy přijdou?

Česko chce podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) získat léky z Jižní Koreje do příštího podzimu. V současné době se jedná s pěti výrobci antibiotik včetně sirupů pro děti, musí podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka předložit dokumenty ohledně výrobní praxe. Novinářům dnes řekli, že výhodou je i to, že korejské farmaceutické firmy nejsou závislé na subdodávkách z Číny a Indie. Uvedli to po návratu předsedkyně Sněmovny z několikadenní návštěvy Jižní Koreje a Tchaj-wanu.

Podle Pekarové Adamové podporuje českou iniciativu i korejský premiér. „Cílem je dodání antibiotik a dalších léků, které potřebujeme na příští sezonu, ale také to, abychom dál posunuli možnosti korejských výrobců do ČR,“ řekla Pekarová.

Už na příští sezonu by mohlo být z Koreje dodáno podle Dvořáčka několik stovek tisíc balení. V současné době mají dodat dokumentaci o své výrobní praxi, kterou pak posoudí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nejprve by šlo o mimořádnou dodávku, do budoucna i o standardní postup, kdy léky budou dodávané přímo pravidelně českých distributorům.

„Jsou schopni naprosto bez problémů saturovat nejen Českou republiku, ale celý region,“ uvedl. Kapacity těchto výrobců podle něj dramaticky převyšují kapacity, které by střední Evropa potřebovala.

Pekarová Adamová připomněla, že Jižní Korea je jedním z největších zahraničních investorů v ČR. Do budoucna by se z ní do Česka mohla přesunout i výroba léků. Podle Dvořáčka, který také byl součástí delegace do Koreje, se diskutovalo i o jiných typech léčiv, například pro onkologii nebo nemoci srdce. „Spíš se tady bavíme o oblasti úspor,“ dodal.

Evropských výrobců léků je podle Dvořáčka velké množství, jde o poměrně konkurenční prostředí. Chce proto společně s ministerstvem průmyslu připravit analýzu trhu a případné pobídky pro korejské výrobce.

Do letošního podzimu chce mít Válek schválenou novelu zákona o léčivech, která výrobcům dává povinnost držet u všech léků dvouměsíční zásobu. Farmaceutické firmy návrh kritizovaly, podle nich povede ke zvýšení cen léků pro pacienty nebo přímo nedostupnosti některých léků. Podle Válka ale návrh omezí výpadky léků.

S těmi se lékárny potýkají několik měsíců a podle Válka se situace do léta nejspíš nezlepší. Novinářům dnes řekl, že příští týden bude informovat o dalším mimořádném dovozu desítek tisíc balení léků ze zahraničí.