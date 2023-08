Jiří (72) podcenil cukrovku: Nemoc ho málem připravila o nohu a poškodila mu ledviny

Pan Jiří (72) se posledních 30 let života potýká s diabetem 2. typu. A přestože je nyní jeho stav poměrně stabilní, přeje si, aby k chorobě v minulosti přistupoval jinak. Ušetřil by si tím komplikace, které mu nemoc způsobila. Diabetes mu poškodil ledviny a málem ho připravil o nohu. Zhoršování funkce ledvin se týká každého druhého nemocného s cukrovkou, stejně tak ale i lidí s vysokým krevním tlakem nebo těch, co trpí aterosklerózou – kornatěním tepen. Lékaři varují, že se chronická nemoc ledvin v příštích deseti letech zařadí mezi choroby, které nejčastěji okrádají pacienty o roky života ve zdraví a které též vedou k úmrtí nemocného.

Nemoc se u Jiřího rozvinula na konci 90. let. „Zrovna jsem byl na služební cestě v Německu na závodech a pamatuji si, že jsem měl čerstvě po pravidelné preventivní lékařské prohlídce. Nijak zle jsem se necítil, ale najednou mi volala paní doktorka, že musím okamžitě do nemocnice, protože mám výrazně zvýšenou glykémii, tehdy na hodnotu 22 mmol na litr. Běžná hodnota je přitom kolem 5 mmol na litr,“ vzpomíná Jiří, který svou novinářskou kariéru zasvětil motorismu, od testování nových vozů po reportáže ze závodů.

Do nemocnice však příliš nespěchal, dokončil práci a na diabetologii zamířil až po návratu. Sám však říká, že cukrovka nebolí, a proto trvalo dlouho, než na ni lékaři přišli. „Jediný příznak, na který si zpětně vzpomínám, byla velmi častá žízeň. Jinak mi vlastně nic nebylo. A podle toho jsem k té nemoci zpočátku i přistupoval,“ popisuje.

Jiří: Trvalo roky, než jsem souhlasil s inzulínem

Chorobu Jiří nijak neléčil a spíš se soustředil na práci, která svým režimem k jeho stavu výrazně přispívala. „O zdravém životním stylu nemohla být řeč. Do redakce jsme chodili relativně pozdě, dopoledne jsme často místo snídaně stihli třeba tři kávy. Celý den se pak nahánělo, aby se časopis naplnil. K obědu byl často jenom nějaký bramborový salát z papíru se dvěma rohlíky po cestě v autě. A když byla uzávěrka, tak se chodilo domů pozdě večer a první kroky vedly samozřejmě k lednici,“ vzpomíná sportovní redaktor.

Lékaři se jej marně snažili přivést k léčbě a lepšímu režimu, až se nemoc dostala do fáze, kdy se začaly projevovat její negativní důsledky a nebyla jiná možnost než nasadit inzulín. „Trvalo ale několik let, než jsem s léčbou inzulínem souhlasil,“ doplňuje.

Sepse a hrozba amputace

„Zpětně si člověk samozřejmě uvědomuje, co všechno mu cukrovka způsobila. Mně se jako první začala rozvíjet tzv. Charcotova noha (chronické onemocnění kostí a kloubů v důsledku neuropatie, pozn.red.). Kvůli zánětu na chodidle jsem skončil s celkovou sepsí organismu, a dokonce mi hrozila amputace,“ vypráví pan Jiří, kterému však nakonec lékaři při operaci nohu zachránili.

Jiří si rychle díky tomu uvědomil, že diabetes už nemůže brát na lehkou váhu. „Inzulín jsem si pak píchal dalších 20 let, přestože jsem si to na začátku vůbec neuměl představit. Začal jsem dodržovat základní dietu a uvědomil si, že moje dosavadní životospráva se se zvládáním cukrovky příliš neslučuje,“ popisuje diabetik opatření, která mu pomohla dostat nemoc částečně pod kontrolu. Sám ale ví, že některé napáchané škody na jeho zdraví už napravit nepůjdou – lékaři u něj zpozorovali zhoršenou funkci ledvin.

Poškození ledvin je často nevratné

„Nemocné ledviny se nejvíce týkají diabetiků 2. typu, nějakou formou chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease – CKD) trpí až 40 % z nich. Není však vždy úplně snadné rozlišit, co je prvotní příčinou – CKD vedle diabetu často způsobuje vysoký krevní tlak nebo ateroskleróza a řada pacientů trpí všemi těmito chorobami najednou,“ říká MUDr. Jan Šoupal, vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP. Podle něj navíc diabetes 2. typu ledviny poškozuje hned zpočátku onemocnění, kdy o něm mnohdy pacient ještě ani neví. „CKD se většinou projevuje zhruba po 5–7 letech od diagnózy diabetu 2. typu. Stává se však, že jej diagnostikujeme už společně s diabetem. Poškození ledvin je ovšem v drtivé většině případů nevratné, pomocí léčby jej můžeme pouze zpomalit, a oddálit tím vážné následky,“ popisuje MUDr. Šoupal.

Ledviny nebolí

Podle lékařů je chronické onemocnění ledvin tak záludné právě proto, že se zpočátku nijak neprojevuje.

„To je další věc, kterou člověk vůbec nepozoruje, protože ledviny nebolí. O tom, že jsou poškozené, mi lékaři řekli až na základě výsledků krevních testů. Co ale znát je, jsou například oči. Cukrovka mi poškodila zrak a jedno oko už mám operované,“ říká Jiří.

„Ledviny v případě CKD nebolí a pacient dlouhou dobu ani nepozoruje žádné obtíže. Jakmile se projevovat začnou, většinou už je poškození ledvin poměrně pokročilé. A to je bohužel stav, ve kterém k nám pacient často dorazí poprvé,“ říká prof. MUDr. Ivan Rychlík, nefrolog a přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a vědecký sekretář Evropské nefrologické společnosti. V pokročilém stadiu nemoci pak podle něj dochází k řadě dalších problémů, například ke snížené tvorbě červených krvinek, zvyšování krevního tlaku nebo zadržování tekutin v těle.

Ledviny má nemocné každý desátý dospělý

„Samotné selhání ledvin přitom zabíjí poměrně zřídka, protože máme k dispozici dialýzu nebo transplantaci ledvin. CKD ale zvyšuje kardiovaskulární riziko, které je výrazně nebezpečnější – jde zejména o srdeční infarkty, srdeční selhání nebo cévní mozkové příhody,“ vysvětluje prof. Rychlík. Případů CKD celosvětově přibývá, podle odhadů má každý desátý dospělý na světě nemocné ledviny. Nemoc má také na svědomí celosvětově miliony ztracených let života a života se zdravotním postižením.

Nové léky pomáhají

Jiří dnes již sice ví, že funkci ledvin už bohužel nevrátí, ale s pomocí léčby se mu ve spolupráci s lékaři podařilo zhoršování alespoň zpomalit a v posledních letech i kompenzovat cukrovku tak, že si loni mohl přestat píchat inzulín a opět mohl přejít na tablety.

Při léčbě diabetu 2. typu v posledních letech přichází na řadu moderní léky, tzv. glifloziny, které kromě léčby diabetu brání poškozování ledvin i srdce. „Pokud jako příklad vezmeme diabetika 2. typu, kterému je 60 let a má mírné poškození ledvin, bez léčby bych očekával, že se dialýzy dočká do 10–15 let. Pomocí gliflozinů tento bod posuneme i o 10–15 let dál,“ uzavírá MUDr. Šoupal.