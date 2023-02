V Česku vznikne banka stolice: Stát se dárcem je těžší než se dostat na Harvard, říká lékař

Transplantace, ať už orgánů či krve, může pacientům často zlepšit či přímo zachránit život. Existuje ovšem i možnost transplantace stolice. Lékaři v Česku momentálně provádí studii, která by mohla pomoci lidem, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění trávícího traktu, ale příznaky mohou být neurčité a diagnostika složitá. Studie se snaží vyzkoumat, zda by nemocným pomohla tzv. fekální mikrobiální terapie, tedy transplantace stolice. Jak odborníci uvádí, proces dárcovství je velmi náročný, proto v Česku vznikne první dárcovská banka stolice. Co musí dárci splňovat a jaké budou za dárcovství odměny?

V Česku syndromem dráždivého tračníku trpí až 1, 5 milionu lidí. Kvalitu jejich života komplikují časté průjmy, zácpa, bolesti břicha a pocity častého nucení na stolici.

V roce 2021 odstartovala v Česku studie, která zkoumá možnosti léčby této nemoci právě pomocí transplantace stolice.

„Je to vůbec poprvé, co tento způsob léčby syndromu dráždivého tračníku v Česku zkoumáme. Ve studii máme zatím zařazeno 30 pacientů a dalším 60 můžeme tuto léčbu nabídnout. Přihlásit se může každý, kdo má diagnostikován syndrom dráždivého tračníku, trpí průjmy a je mu mezi 18 a 65 lety. Vždy individuálně posoudíme, zda je studie pro pacienta vhodná. Pro účastníky je to unikátní příležitost, jak vyzkoušet léčbu, která v Česku zatím není běžně dostupná,“ vysvětluje MUDr. Jiří Vejmelka, člen výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP a jeden z řešitelů studie. Studii, která potrvá do roku 2023, vede tým expertů z Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Čeští lékaři vycházejí ze řady zahraničních studií, první proběhla v Norsku, která ukázala, že tento typ transplantace skutečně může pacientům pomoci ke kvalitnějšímu životu.

Nálev do konečníku

Účastníci studie dostanou mikrobiotu lidské stolice od pečlivě vybraných dárců, a to formou nálevu do konečníku – proces absolvují celkem čtyřikrát.

„Pacientům, kteří se účastní této klinické studie, aplikujeme do konečníku směsnou dárcovskou mikrobiotu. Předpokládáme, že tato mikrobiální směs doplní to, co ve střevním mikrobiálním ekosystému pacientovi chybí, čímž napomůžeme k obnově střevních funkcí. Důvodem, proč jsme studii zahájili, je prokázat, že fekální mikrobiální terapie příznivě ovlivní střevní mikrobiální prostředí a povede k ústupu obtíží. Pokud se efekt léčby prokáže, nalezneme jeden z dalších klíčů k lidskému zdraví a budeme řešit příčiny vlastního syndromu, nikoliv pouze ovlivňovat projevy, jak je tomu doposud,“ vysvětluje MUDr. Vejmelka.

Lékaři během studie hodnotí subjektivní obtíže pacienta. „Je pro nás zásadní, zda dochází k ústupu potíží, jako je nadýmání, bolesti břicha a průjmy,“ vysvětluje Vejmelka.

Jak se stát dárcem?

Aby mohlo k léčbě dojít, musí zde být samozřejmě vhodní dárci. Protože je výběr a testování dárců stolice poměrně náročným procesem, je celosvětovým trendem zakládat dárcovské banky stolice. První česká banka tohoto typu by pod názvem Restore – Restart měla být uvedena do provozu ještě letos.

„Jeden ze zakladatelů první dárcovské banky stolice na světě údajně prohlásil, že je mnohem složitější stát se dárcem stolice, než se dostat na Harvard,“ zmiňuje Vejmelka jednu z nejprestižnějších britských univerzit.

Dárce musí být podle lékaře zcela zdráv, ideálně by v posledních letech neměl brát žádná antibiotika, měl by mít optimální tělesnou hmotnost, zdravě jíst, neměl by mít žádnou specifickou dietu, a dokonce by měl mít pozitivní přístup k životu. Vše se samozřejmě ověřuje podrobným vyšetřením.

„Hlavně by to měl být motivovaný dárce, který chce pomoci tím, že poskytne to nejlepší, co má ve svém střevě, tedy zdravou střevní mikrobiotu. Chápeme, že takové dárcovství u nás nemá příliš velkou tradici jako např. dárcovství krve, ale my doufáme, že se to podaří změnit, a my doufáme, že najdeme ochotné dárce,“ řekl Blesk Zprávám MUDr. Vejmelka.

Lékaři předpokládají, že dárcům stolice bude náležet odměna ke kompenzaci času, který stráví vyšetřeními a případně k úhradě cestovních nákladů.

Co má vliv na zdraví střev? Psychická pohoda

Lékař připomněl, že v léčbě syndromu dráždivého tračníku hraje důležitou roli změna životosprávy, pravidelný pohyb, udržování optimální tělesné hmotnosti, psychohygiena, vyloučení nezdravých potravin a vyvarování se návykových látek včetně kouření. Zásadní je rovněž správné a bezpečné užívání antibiotik, která mohou k rozvratu mikrobioty přispět.

„Vliv na naši mikrobiotu má také psychická pohoda. S obavami očekáváme, jak se na mikrobiotě podepíše silný stres posledních dvou let způsobený covidovou pandemií, válkou, či zdražováním energií. Očekáváme, že dojde k četnějšímu výskytu chronické dysbiózy – tedy narušení složení a funkce mikroorganismů ve střevě,“ dodává MUDr. Vejmelka. Dysbióza se může projevit nevolností, zácpou, nebo naopak průjmem, nadýmáním, únavou, spánkovými obtížemi, ale i kožní vyrážkou, potížemi s močením či rektálním nebo vaginálním svěděním.