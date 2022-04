„O dárcovství jsem se dozvěděl od známého v roce 2008. Zaujalo mne to. Zašel jsem tehdy do brněnského odběrového centra sanaplasma a poprvé ji daroval. Od té doby tam chodím každých 14 dnů,“ řekl rekordman mezi dárci.



Rád pomáhá

Vyčerpání, únava? Ale, kdepak! „Odběrový den je pro mě den odpočinku, kdy zpomalím a věnuji se sám sobě. Žádné zdravotní problémy jsem kvůli odběrům neměl a jehly mi nevadí,“ pokračoval s úsměvem pan František.

Je rád, že může jiným pomoci. „Vím, že některé léky nejde vyrobit jinak, než z krevní plazmy. Takže to snad pomůže. Navíc, je to dobré i pro mne. Součástí odběrů je vždy i lékařské vyšetření. Takže, kdyby se u mne začala rozvíjet nějaká nemoc, brzo by se na to přišlo,“ vysvětlil dárce plazmy.



V 65 letech je konec

Na odběry se vždy objednává přes mobilní aplikaci. Tak to plánuje až do svých 65 let, kdy s tím kvůli věku musí skončit. „Do té doby budu chodit i nadále každých 14 dnů, takže věřím, že se mi podaří dosáhnout 400 odběrů,“ doplnil Zelinka.

Krevní plazma je nezbytná pro výrobu léků na mnohé vzácné choroby, ale i pro ošetření pacientů s popáleninami či obětí autonehod. Není možné ji uměle vyrobit, dá se získat pouze darováním. V Česku je okolo čtvrt milionu dárců krevní plazmy, díky kterým je možné tyto léky vyrábět.



VIDEO: Zpracovat a uchovat lidskou krev není snadné, vyžaduje doslova alchymii.



délka: 02:26.97 Video Video se připravuje ... Zpracovat a uchovat lidskou krev není snadné, vyžaduje doslova alchymii Hynek Zdeněk, blesk.cz