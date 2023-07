Lucie (52) má rakovinu plic, i když nekouřila: Šla k doktorovi s kašlem a přišlo děsivé odhalení

Když Lucie (52) v loňském dubnu dostala virózu a začala kašlat, nasadila si jako vždy průduškový čaj, kapky a věřila, že nemoc odejde stejně, jak přišla. Kašle se však nemohla zbavit, a proto začala problém řešit s lékaři. Po několika měsících, na podzim loňského roku, se dostala na CT plic, které bohužel stanovilo neúprosnou diagnózu – rakovina plic s metastázami do jater. Byl to překvapivý verdikt, zejména proto, že Lucie nikdy nekouřila. Karcinom plic patří k nelítostným zabijákům, bez léčby nechává jedince žít pouze několik měsíců. Přesto jsou jím nejvíce ohroženi právě kuřáci.

„S kašlem jsem nejdříve na začátku června navštívila praktika, ten mi udělal krevní testy, testy na plicní chlamydie a alergie. Jsem alergická na prach, pyl a trávy, tak jsem si myslela, že by to mohla být reakce,“ vzpomíná Lucie. Testy ani prohlídka neukázaly nic abnormálního, a paní Lucie dostala prášky na žaludeční reflux, který by prý také mohl způsobovat kašel. „Ty však nezabíraly, tak jsem šla do specializované plicní ambulance. Tam mi udělali kompletní vyšetření, spirometrii a test na alergie. Nedostala jsem se na rentgen, který měli zrovna rozbitý, paní doktorka mě ale objednala na CT plic,“ vypráví dál Lucie.

Na CT se nakonec dostala až v říjnu, protože předtím odjela do lázní, kde se léčila s revmatoidní artritidou. „V lázních jsem se cítila často unavená a bolely mě klouby více než obvykle, začala mě bolet i ramena. Až později jsem se dozvěděla, že to také mohlo být jedním z příznaků,“ říká paní Lucie. Po návratu z lázní podstoupila CT, které bohužel prokázalo 2cm nález na plicích. Plicní lékařka ji odeslala na další vyšetření do Fakultní nemocnice Bulovka, kde si prošla bronchoskopií, dalším CT a nakonec i magnetickou rezonancí.

Lucie: Zhroutil se mi svět

„Výsledky bohužel nedopadly dobře, kromě nádoru na plicích vyšetření objevilo i metastázy na játrech. Z toho důvodu mi lékaři sdělili, že mě nebudou operovat a pokoušet se nádor z plic odstranit. Zhroutil se mi svět, protože na to jsem spoléhala,“ říká paní Lucie, která v životě nekouřila. Ani genetické vyšetření neodhalilo přítomnost genu, který by mohl nemoc způsobovat. „Navíc moji rodiče jsou relativně zdraví osmdesátníci. V dětství nám však otec doma kouřil a také v mém prvním zaměstnání bylo normální, že kuřáci kouřením obtěžovali nekuřáky v kancelářích,“ hledá příčinu své choroby.

Karcinom plic - nelítostný zabiják

Karcinom plic patří k nelítostným zabijákům, bez léčby nechává jedince žít pouze několik měsíců. Zákeřnost plicního karcinomu spočívá především v tom, že o sobě dlouho nedává vědět, a když už se ohlásí, bývá většinou na vyléčení pozdě – a to dokonce ve více než 70 %. Lékaři bojují proti rakovině plic všemi prostředky, letos jim přibydou nové. Snaží se také nemoc zachytit dříve, než se rozbují. Už přes rok jim v tom pomáhá program časného záchytu karcinomu plic, díky němuž je možné nádorové onemocnění odhalit ve fázi, kdy je možné operovat. Tak je zde velká šance na úplné uzdravení.

Lucie: Věřím, že tuto nemoc zvládnu

Na Bulovce se Lucie ujala MUDr. Jana Krejčí a zahájila léčbu chemoterapií. „Nikoho lepšího než paní doktorku jsem si nemohla přát. Lidská, milá a skvělá lékařka, která mě a mého přítele uklidnila svým projevem, věnovala nám svůj čas a vše vysvětlila. V prosinci jsem nastoupila na první chemoterapii,“ popisuje paní Lucie.

Po třetím kole kontrolní CT ukázalo, že metastázy na játrech se zmenšují. Následně lékaři paní Lucii nasadili ještě biologickou léčbu. „Jsem vděčná všem lékařům a sestrám, moc si jejich práce vážím a vím, že dělají vše pro to, aby zachránili lidský život. Jsem šťastná, že mohu tuto léčbu absolvovat a ještě tu pár krásných let pobýt. Samozřejmě, dny nejsou jen růžové a se zvládnutím mého stavu mi pomáhají i antidepresiva,“ říká.

S prací na plný úvazek se boj s nemocí už skloubit nedá, a proto Lucie zažádala o invalidní důchod. „Vždy jsem byla aktivní člověk, v zimě hory, v létě kolo. Bohužel jsem teď trošku omezená, ale snažím se v rámci možností chodit na procházky do přírody, kterou miluji, a věnuji se své největší zálibě, sběru minerálů,“ říká paní Lucie. „V životě jsem zvolnila, netrápím se věcmi, které za to nestojí, celkově jsem se určitě více zklidnila. Jediné, co bych chtěla, je trošku víc začít sportovat, samozřejmě pokud to tělo dovolí. Život miluji a věřím, že tuto nemoc zvládnu a překonám,“ uzavírá.

Ohrožená skupina? Obézní kuřáci holdující uzeninám

Nebezpečí rakoviny plic je vyšší jak pro kuřáky, tak pro lidi trpící obezitou.

Program časného záchytu rakoviny plic je určený lidem mezi 55 a 74 lety, kteří kouřili nebo kouří 20 let asi 20 cigaret denně, nebo deset let kolem 40 cigaret za den. Na program navazuje diagnostika a léčba ve specializovaných centrech, kde se o dalším postupu radí tým specialistů. Funkční týmy by měli tvořit plicní lékař, hrudní chirurg, radiodiagnostik, onkolog a radiační onkolog.

„Životní styl včetně toho, zda člověk kouří, jestli se hýbe a jak se stravuje, má na vznik nádorů a chronických plicních nemocí zásadní vliv. Nejhůře jsou na tom obézní kuřáci, kteří navíc holdují uzeninám,“ řekla MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP

Z dosavadních dat za rok 2022 zaznamenali lékaři 70 nálezů určených k dalšímu vyšetření. V národním onkologickém registru je zaneseno 15 případů a více než polovina je v prvním stadiu, které je operovatelné. Preventivním vyšetřením zatím prošlo více jak 7000 rizikových lidí. Průměrně v Česku onemocní rakovinou plic každoročně zhruba 6600 lidí a téměř 5400 na ni zemře.