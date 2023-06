Čekací doby až půl roku a dojíždění 150 kilometrů: V Česku je akutní nedostatek revmatologů

Kateřinu (40) doporučil její neurolog na vyšetření do Revmatologického ústavu v Praze. „To bylo v květnu. Volala jsem tam hned druhý den. Moc milá sestra mi řekla, že se mi pokusí najít co nejbližší termín. A našla - v říjnu. Prý objednávají už nyní na leden,“ řekla Blesk Zprávám Kateřina. Nicméně má narozdíl od jiných pacientů z dalších krajů má Katka poměrně štěstí. Ona bude cestovat za svým lékařem jen pár stanic tramvají.

Do Prahy z Telče, tedy 150 kilometrů, dojíždí Jana (48), která trpí revmatoidní artritidou. „Dojíždět musím sice jednou za čtvrt roku, ale přála bych si, abych měla revmatologa v blízkosti svého bydliště,“ uvádí Jana.



Jeden lékař na padesát tisíc lidí

V současné době v českých nemocnicích nebo soukromých ambulancích působí přibližně 200 revmatologů. „V průměru tedy máme jednoho lékaře na 50 tisíc obyvatel, což je opravdu málo. Sice nejsme v Evropě nejhorší, ale většina států je na tom lépe. Potřebovali bychom jich dvakrát tolik,“ říká prof. MUDr. Ladislav Šenolt., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP a vedoucí Oddělení experimentální revmatologie v Revmatologickém ústavu v Praze. Potíž podle něj představuje i nerovnoměrné rozložení revmatologů v zemi. Nejhorší situace s nedostupností lékařů je například v kraji Ústeckém nebo na Vysočině a zhoršuje se.

To potvrzuje Marie (40), která trpí systémovou sklerodermií. „Revmatologa mám v Praze. Žiju ve Rtyni nad Bílinou, nicméně v mém okolí, tedy Teplice či Ústí nad Labem, nemáme žádného revmatologa,“ uvádí Marie. Pokud se nevyskytnou komplikace, tak dojíždí do Prahy 2x do roka. „Jelikož ale mám i další zdravotní komplikace, které jsou spojené s mým chronickým onemocněním, bylo by lepší mít revmatologa poblíž bydliště. Přeci jen lékaři jiné odbornosti, nejsou tak zasvěcení do mé diagnózy. Čekací doba na nový termín u revmatologa jsou minimálně 2 měsíce. Tím se léčba přidružených zdravotních problémů prodlužuje,“ říká pacientka se vzácným onemocněním.

Lékaři stárnou, pacienti přibývají

Radka (42) z Jihlavy má revmatologa ve svém rodném městě. „Jenže se chystá do důchodů a nástupce nemá. Já tak budu dojížděti do Jihlavy, podle svého zdravotního stavu,“ potvrzuje žena problém, na který odborníci upozorňují.

„Stejně jako nám stárnou a ubývají lékaři, tak stárnou a přibývají pacienti. Určitou formou revmatického onemocnění u nás trpí stovky tisíc pacientů, do budoucna to možná budou miliony a reálně hrozí, že o ně nebude mít kdo pečovat,“ říká MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., farmakoekonom a ředitel společnosti Value Outcomes.

Pacienti nemají účinnou léčbu

Experti upozorňují i na další bolest, která sužuje systém péče o pacienty s revmatoidní artritidou: „V Česku máme tisíce pacientů, kteří nejenže nemají tu nejvhodnější léčbu, ale bohužel mnohdy nemají vůbec žádnou účinnou léčbu. Obecně máme extrémně málo dat o tom, jak vypadá péče o revmatologické pacienty mimo centra biologické léčby, a proto nemůžeme plošně sledovat její kvalitu,“ popisuje Edita Müllerová, předsedkyně pacientské organizace Revma Liga.

Takovou zkušenost má i Alena (65) z Domažlic, která trpí revmatoirní artritidou a za revmatologem dojíždí 150 kilometrů. „Ráda bych docházela do bližšího zařízení, ale beru biologickou léčbu a mám obavy, že by mě v bližším centru biologické léčby hned tak nevzali,“ říká Alena

Odborníci volají po tom, aby více ambulancí a revmatologických pracovišť získalo status specializovaného centra se zvláštní smlouvou, a mohlo tak pacientům s revmatoidní artritidou podávat moderní biologickou léčbu. Tu má v Česku nyní nasazenou asi 10 % pacientů, podle expertů by to však mělo být až 20 %. „Samozřejmě bychom si přáli, aby biologická léčba byla dostupná co největšímu počtu pacientů, kteří na ni mají nárok. Lidé chtějí být léčeni, žít díky tomu normální životy a tohle je jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout,“ říká Müllerová.

Odborník: Situaci nevyřešíme z roku na rok

V Česku žije v současnosti s diagnózou revmatoidní artritidy přibližně 90 000 lidí, každoročně si tuto diagnózu vyslechne tři tisíce pacientů. Scházející revmatologové ovšem léčí i další choroby podobného typu jako Bechtěrevova choroba, systémový lupus, sklerodermie, myozitida a další.

I proto volají experti po krocích, které by tuto neradostnou situaci alespoň trochu změnily k lepšímu. „Akutní nedostatek revmatologů nevyřešíme z roku na rok. Věřím, že je nutné začít už od systému vzdělávání, aby byl obor atraktivnější a my jsme alespoň zastavili trend úbytku lékařů. Nicméně musíme hledat i způsoby, jak zefektivnit stávající systém, například větší spoluprací s praktickými lékaři, aby revmatiky mohli ošetřovat podobně jako kardiaky nebo diabetiky,“ vysvětluje prof. Šenolt.