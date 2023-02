Dívka (15) z Ústí brutálně zmlátila kamarádku: Byly to likvidační údery, tvrdí trenér MMA

Nezletilá agresorka ve videu dívku povalí na zem, začne ji mlátit do hlavy, kope ji a nepřestává, ani když napadená prosí, ať ji nechá být. Přihlížející útočníci říkají, aby dívku nekopala do hlavy. Nicméně napadené dívce nikterak nepomohli. „Budu,“ odvětí agresorka.

Mohla ji zabít

Právě údery do hlavy mohly mít tragické následky. Mluvčí záchranářů Prokop Voleník pro CNN Prima News uvedl, že mohly způsobit otřes mozku i krvácení do mozku, což může způsobit až smrt pacienta. „Dále kopy nebo údery do krku, šlapání na krk nesou velké riziko poranění krční páteře s následným ochrnutím,“ dodává mluvčí s tím, že šlapání na hrudník může způsobit zlomeniny žeber s propíchnutím plic i srdce. Profesionální trenér MMA zápasníků Pavel Kravec uvedl, že se jednalo o „likvidační údery“. Podle něj „kopy do hlavy a dupání vůbec nemají nic společného s klasickou bitkou.“

Napadená dívka je podle výše zmíněného zpravodajského webu v ústavu, z něhož utekla.

Proč nepomohli?

Česko šokovalo, že brutálnímu napadení přihlíželi další lidé, a nezasáhli. Dětský psycholog Miloslav Čedík již dříve pro Blesk uvedl, že se mohlo jednat o spřízněné osoby útočnice. „Mohli to brát jako druh povyražení, vytržení ze stereotypu, nudy,“ dodal Čedík. „Další lidé přihlížejí něčemu, co dělá agresor a co je špatné, ale nic neudělají, protože se bojí, aby se agrese pak neobrátila proti nim,“ vysvětlil.