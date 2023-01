Agresorka v Ústí brutálně zmlátila vrstevnici: Napadenou dívku se podařilo vypátrat, skončila v nemocnici

V úvodu videa dívka říká agresorce, že se neumí prát. Útočnice na to reaguje tím, že ji to tedy naučí a svou oběť povalí na zem a začne ji mlátit do hlavy. Následně ji dokonce začne kopat a nepřestane ani, když napadená prosí.

Pak se přidají i přihlížející a říkají útočnici, aby dívku nekopala do hlavy. „Budu,“ odvětí chladně. Posléze k mladistvým přichází starší paní a dívce nařizuje, aby kopání zanechala. Ta ji v reakci na to zasype nadávkami. „Co je ti do toho?“ křičí na ni.

Video Napadení - Facebook Video se připravuje ...

O napadené dívce od neděle nikdo neměl žádné zprávy a policisté po ní pátrali, protože existovala obava o její život. V úterý dopoledne kriminalisté uvedli, že se oběť podařilo vypátrat.

„Děkujeme veřejnosti za pomoc v pátrání po oběti útoku. Na základě poznatků se policistům podařilo v nočních hodinách dívku vypátrat a převést na vyšetření do nemocnice,“ sdělila policie. Doplnila také, že již mají ztotožněnou útočnici a případ řeší jako trestný čin pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Tato kvalifikace ovšem naštvala uživatele sociálních sítí. Ti se v komentářích zlobí, že podle nich jde o pokus o vraždu.