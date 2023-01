Bitkařka z Ústí o zmlácené dívce: Může si za to sama, napadená skončila v cele

Nedělní brutální bitka v parku na sídlišti Krásné Březno v Ústí nad Labem otřásla Českem. Na videu, které koluje po internetu, surově mlátí a kope teprve patnáctiletá R.K. svoji o dva roky starší kamarádku N.T. Několikrát jí stoupne přímo na hlavu, tříská ji pěstmi do obličeje, kope do hlavy i břicha a nakonec na ni plivne. Blesk útočnici navštívil doma.

„Může si za to sama, pomlouvala mě po celém Krásňáku, že šlapu s Němcema. Jsem přijela do Mojžíře a všichni si na mě ukazovali prstem,“ snaží se obhájit svůj krutý útok školačka. Zároveň dodává, že byly s dívkou kamarádky, občas u nich i přespávala. „To nebyly velké rány, ona sice řvala, ale nakonec normálně vstala a nic jí nebylo. To, že bych jí mohla zabít, si nemyslím,“ pokračuje útočnice.

Zveřejněné video ovšem působí zcela jinak. Teenagerka na oběť křičí: „Ty prostě umřeš“, během toho ji kope do hlavy, přestože napadená prosí, aby ji nechala být. Celému incidentu zřejmě přihlíží skupina mladistvých, kteří dívce nepomohou a celý incident si ještě natáčí. Svědci nakonec říkají útočnici, aby dívku nekopala do hlavy. „Budu,“ odvětí chladně. Posléze k mladistvým přichází starší paní a dívce nařizuje, aby kopání zanechala. Ta ji v reakci na to zasype nadávkami. „Co je ti do toho?“ křičí na ni.

Video Napadení - Facebook Video se připravuje ...

Z nemocnice do cely

Případ má na stole policie. Vypátrala útočnici, delší dobu ale nemohla najít zbitou dívku, která mohla být zraněná. Později ji díky svědkům našla v blízké ulici. „Dívka byla převezena na oddělení emergency, po vyšetření ji převezla policie do cely předběžného zadržení,“ uvedla mluvčí ústecké nemocnice Jana Mrákotová. Podle informací Blesku byla totiž v pátrání už od loňského listopadu, kdy utekla z výchovného ústavu.

Výchovňák nebo vězení

Agresivní útočnici hrozí za její brutalitu buď výchovné opatření, nebo i vězení. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Trestní sazba je od 6 měsíců do 3 let, v případě nezletilých se o půlku snižuje. „Vím, že jsem to neměla dělat, ale kdyby se to opakovalo a nešlo by to po dobrém, tak by to asi dopadlo stejně,“ uzavřela útočnice.