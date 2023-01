Na doživotí: Mrazivé detaily případu taxivraha! Postrach taxikářů v Praze začal řádit před 9 lety

Kauza Taxivrah: Krev první oběti | Foto: David Malík, archiv Blesku

První vražda se odehrála v . David Virgulák tehdy v Praze nastoupil do taxi a řidiče Petra S. požádal, aby ho odvezl do směrem k Lukám pod Medníkem nedaleko od Jílového u Prahy. Pro taxikáře to ovšem byla poslední cesta v životě. Zákazník ho totiž zastřelil přímo v autě, oběti pak ukradl peněženku s doklady, mobil a dva tablety.

Se svým lupem se Virgulák vrátil taxíkem do centra hlavního města. Auto i s mrtvolou nechal v Lužické ulici na Vinohradech a zmizel.