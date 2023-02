Proč brutálně zbité v Ústí nikdo nepomohl? Psycholog o mlčící většině i dalším ponížení oběti

Teprve patnáctiletá útočnice o dva roky starší dívce dupe po hlavě, bije ji pěstmi do tváře, kope do břicha, vyhrožuje smrtí… Celý brutální výjev pozoruje parta mladistvých, ale nikdo z nich nezasáhne. Jen si vše natočí na mobil. Dětský psycholog Miloslav Čedík pro Blesk popsal, proč se vyděšené a zmlácené dívce nedostalo pomoci.

Nedělní brutální bitka v parku na sídlišti Krásné Březno v Ústí nad Labem otřásla Českem. Na videu, které koluje po internetu, surově mlátí a kope teprve patnáctiletá R.K. svoji o dva roky starší kamarádku N.T. Teenagerka na oběť křičí: „Ty prostě umřeš“, během toho ji kope do hlavy, přestože napadená prosí, aby ji nechala být.

Brutální video z Ústí nad Labem: Útočnice zasypala dívku smrští kopanců do hlavy!

Celému incidentu zřejmě přihlíží skupina mladistvých, kteří dívce nepomohou a celý incident si ještě natáčí. Jediné, co svědci udělají, je, že nakonec říkají útočnici, aby dívku nekopala do hlavy. Ta ale v útoku bez soucitu pokračuje dál.

Podle dětského psychologa Miloslava Čedíka, který se profesně zabývá mimo jiné šikanou, člověk v agresi ztrácí pojem o realitě, je svou emocí plně pohlcen a bije hlava nehlava. A pokud nedojde k signálu z venku, který by agresora vyrušil a odklonil jeho pozornost, může to mít pro oběť fatální následky.

Bitkařka z Ústí o zmlácené dívce: Může si za to sama! Napadená skončila v cele

Jen povyražení?

V tomto případě ovšem pro bezbrannou ležící dívku nikdo z přihlížejících nic neudělal. Proč? Jednou z možností je, že šlo o spřízněné osoby útočnice. „Mohlo jít o komunitu lidí, kteří věděli, o co jde, a kvůli přízni k agresorce nezasahovali. Mohli to brát jako druh povyražení, vytržení ze stereotypu, nudy,“ popisuje možný kontext bitky Čedík.

V souvislosti se situací upozorňuje také na pojem mlčící většina, který je typický pro šikanu. „Další lidé přihlížejí něčemu, co dělá agresor a co je špatné, ale nic neudělají, protože se bojí, aby se agrese pak neobrátila proti nim,“ vysvětluje psychoterapeut.

Zavolejte pomoc

Na pomoc tak nakonec přichází až starší paní, která dívce nařizuje, aby kopání zanechala. Ta ji v reakci na to zasype nadávkami. „Co je ti do toho?“ křičí na ni. Podle Čedíka byla právě žena tou, kdo do situace vstoupil z »venku« a zareagoval.

„Je důležité najít v sobě vždy smysl pro spravedlnost a ochranu života. Byť my sami bychom do toho nemohli přímo vstoupit, tak vždy můžeme zavolat další pomoc nebo policii. Nemusíme zasáhnout do bitky přímo, ale to, že zavoláme pomoc, by mělo být samozřejmé,“ upozorňuje odborník.

Video jako kyberšikana

Oběť brutálního násilí se po celou dobu bití ocitla v obrovském ohrožení, bezmocná a bez podpory. Ani v té chvíli ale její utrpení podle Čedíka ještě neskončilo. Video, které některý ze svědků incidentu natočil a umístil na sociální síť, bude událost připomínat i nadále. Odborník ho označil za kyberšikanu. „Tím, že to někdo nahrál a dal do veřejného prostoru, způsobil, že zranění té dívky se bude ještě násobit, protože se na vše bude dívat další skupina lidí. Umocní to ponížení oběti,“ vysvětluje psychoterapeut.

Zároveň se však domnívá, že případ z Ústí nad Labem naštěstí nevypovídá nic o nezájmu a netečnosti celé širší společnosti. „Budou se dít excesy, jako je tento, ale myslím, že obecně lidé mají spíše tendenci zakročit. Setkávám se s šikanou, ale i s tím, že děti nebo mladiství ji nenechají být a pomohou,“ uzavírá Čedík.