Česko má nejvíce závislých dětí z celé Evropy: Závislé jsou na alkoholu, hrách i kratomu

Česká republika má smutné prvenství mezi evropskými státy v počtu mladistvých, kteří si někdy v životě zapálili cigaretu, okusili alkohol nebo užili konopné látky. „Z prezentovaných odhadů vyplývá, že závislost na tabáku se v populaci 14 až 19letých týká přes čtyřiceti tisíc dětí a mladistvých,“ konstatuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Pandemie „podpořila“ vznik závislostí

Stále častěji se ale lékaři setkávají u sebe v ordinacích s nelátkovými závislostmi. Podíl na tom má pandemie covidu-19.

„Před deseti lety, když jsme otevírali ambulanci, nelátkové závislosti tvořily zhruba pětinu problémů. Nyní jsme na dvojnásobku. Covidová situace zamíchala kartami a trend užívání technologií bude pokračovat a už se nikdy nevrátí do předcovidového stavu. Covid-19 a zavřené školy posílily paradoxně práci s informačními technologiemi. Je to problém, protože dítěti nemůžete jen tak tyto technologické prostředky zabavit, protože jej odříznete od sociálního kolektivu a děti technologie potřebují, dělají na nich úkoly, takže je velmi těžké stanovit, kde je ta hranice, kdy se už jedná o závislost,“ popisuje Miovský.

Závislé děti napadají rodiče

S dětmi závislými na mobilech, hrách či sociálních sítích se ve větší míře setkává i MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP.

„Rodiče často volají, že je dítě strašně unavené, že mu určitě něco je. Tak se udělá anamnéza, kdy se ptáte, kdy dítě chodí spát, co dělá, a většinou se dítě přizná, že do půlnoci pod peřinou hraje hry na mobilu,“ vysvětluje pediatrička, jak se nejčastěji pozná, že je dítě závislé na technologiích.

„Když dítě hraje hry více než 40 hodin týdně, tak už by se to skutečně mělo řešit. Rodiče poznají, že je dítě závislé na technologiích tak, že přestává fungovat ve škole, nekomunikuje, a co je nejvýraznější a děje se to často a bývá to i impulsem k návštěvě v naší ambulanci, když dítě při omezení těchto technologií, jako je mobil či počítatč, napadne rodiče,“ dodává Miovský.

Adiktolog: Rodiče neumí nastavit dětem hranice

Odborník se domnívá, že k vyšším závislostem u dětí přispívá i fakt, že se dramaticky proměnila práce s hranicemi ve výchově dětí.

„Rodiče nejsou schopni vybudovat u dětí určité hranice, mezi které patří to, že dítě v něčem omezíte, nebo mu něco odepřete. Není žádný návod na to, jak být dobrým rodičem, ale pokud nenajdete cestu, kde najít hranice u svého dítěte, tak jej pak nedostatečně připravíte do života, ať už ve směru k návykovým látkám, nebo k jiným věcem,“ říká k tomu MUDr. Miovský.

Děti závislé na kratomu a nikotinových sáčcích

Nejvíce děti podle Miovského bojují se závislostí na látkách, které jsou nejdostupnější - tabák, alkohol, konopí a léky. Většinu těchto věcí vídají i u rodičů.

MUDr. Šebková doplňuje, že stále častěji se objevují děti závislé na kratomu a HHC. „U malých dětí jsou to dokonce i nikotinové sáčky,“ dodává Šebková.

„O těchto psychomodulačních látkách toho zatím příliš nevíme. Zatímco konopí se zkoumá intenzivně už 50 let, tak např. u HHC netušíme, jaký to bude mít vliv na zdraví uživatelů během deseti až patnácti let,“ varuje Miovský.

Nedostatečné prevence ze strany státu

Podle Aleny Šebkové je při závislostech důležitá prevence, kterou označila ze strany státu za nedostatečnou. Problematický je podle ní i přístup Čechů k návykovým látkám, především k alkoholu. „Naše společnost by si měla říct, jestli budeme, nebo nebudeme tolerovat návykové látky, ať už jsou jakékoliv,“ řekla.

Problémem je podle ní i diskutovaná legalizace marihuany. „Za mě a za naši společnost (Odbornou společnost praktických dětských lékařů) máme velký problém se současnou takzvanou legalizací marihuany, protože dětem dáváme signál, že k těm dvěma tolerovaným (drogám), kouření a alkoholu, přibývá další, u které se nic neděje, když ji budou brát,“ řekla.

Pediatrům pomohou on-line kurzy

Pomoci by nyní měly on-line vzdělávací kurzy pro pediatry, gynekology a zdravotní sestry působící v těchto oborech. Kurzy pomohou lékařům rozpoznat a zachytit závislosti u dětí a mladistvých při běžné preventivní prohlídce.

„Protože víme, že dětský praktik a gynekolog jsou prioritní obory, kde je obrovská šance pacienta s adiktologickým problémem včas zachytit a intervenovat, začali jsme na naší klinice už před deseti lety pracovat na řadě verzí metodiky kurzů pro tyto skupiny lékařů a zdravotních sester,“ řekl Michal Miovský.

On-line kurzy se skládají z krátké teoretické průpravy, na kterou navazuje instruktáž a ukázky, na závěr si účastníci mohou ověřit nabyté znalosti. Zhruba šestihodinový kurz stojí podle Miovského 500 korun a je možné ho kdykoliv přerušit a následně se k němu vrátit. On-line kurzy jsou podle něj výhodné, jelikož jsou laciné a účinné. “Výzkumy ukazují, že pro jednoduchá témata je to dokonce efektivnější přístup výuky než klasická frontální forma,“ uzavírá Miovský.