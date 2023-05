„Lumbálka“ jako strašák? Není třeba se bát, nejde o šťourání v mozku jehlou, říká neurolog

Lékař zároveň potvrzuje, že lidé, kteří přichází na lumbální punkci, bývají často vyděšení a netuší, co je čeká.

„Lidé si myslí, že jim budeme píchat injekci do míchy nebo přímo do mozku. Samozřejmě jim vysvětlíme, že se jehla zavádí do míšního kanálu v dolní části bederní oblasti, kde už není mícha. Lidé se tedy skutečně nemusí bát, že je budeme píchat do hlavy, stejně tak je prakticky vyloučené, že by mohla být poškozena mícha,“ vysvětluje neurolog.

Lidé se také nemusí obávat, že by byl zákrok velmi bolestivý. „Je to individuální, někdo řekne, že necítí nic, další cítí mírné štípnutí, někdy i mírný tlak. Může se stát, že se jehla dotkne kořene nervů, to může způsobit brnění, nebo vystřelení mírné bolesti do nohou, ale to hned ustane,“ uklidňuje MUDr. Uher a dodává, že lidé jsou někdy po lumbálce překvapení a přirovnávají odběr likvoru k odběru krve. Zároveň jsou lidé překvapení, protože čekali, že bude zákrok mnohem horší.