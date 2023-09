Stoupá počet mužů s rakovinou prostaty: Od ledna bude životy zachraňovat organizovaný screening

Podle prof. MUDr. Romana Zachovala počty mužů, kteří onemocní agresivním nádorem, stoupají. Má to tři důvody. Jedním z nich je ten, že Česko má k dispozici stále kvalitnější diagnostiku.

„Existuje nádorový marker, který se jmenuje PSA – prostatický specifický antigen. Tím se v současné době diagnostikuje asi 80 – 90 % případů rakoviny prostaty. 10 - 20 % nádorů se diagnostikuje vyšetřením konečníku. K diagnostice dále dnes patří vyšetření určitých frakcí PSA a dále zobrazovací vyšetření, zejména magnetická rezonance. Druhý důvodem je, že stárne populace a výskyt nádorů stoupá s věkem. Třetím důvodem je to, že počet pacientů s rakovinou obecně roste, zřejmě kvůli způsobu života, stravování a také prostředí, ve kterém žijeme,“ vysvětluje nárůst tohoto typu nádoru přednosta Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice prof. MUDr. Roman Zachoval.

Co má vliv na vznik nádoru?

Vliv na vznik nádoru má kromě jiného i stravování, aktivní způsob života a kouření. „Ani u jedné z těchto věcí ale není prokázáno, že by to mohlo zamezit vzniku rakoviny prostaty, tedy pokud člověk přestane kouřit nebo začne jíst jen zeleninu, tak nemá záruku, že rakovinu nedostane. Jsou to sice faktory, které přispívají k nižšímu výskytu nádoru, ale riziko to neodstraní úplně,“ dodává Zachoval s tím, že nádory prostaty se obvykle týkají mužů po padesátce, zprvu se nijak neprojevují, jsou tzv. asymptomatické.

Odborníci v Česku usilovali o plošný screening, jehož realizaci zbrzdila covidová pandemie. Nyní bude od 1. ledna 2024 fungovat i u nás.

Movember: Víte, na co každý listopad upozorňují muži svými kníry?

„Šedý screening“ stojí stát velké peníze

Dodnes u nás sice prevence rakoviny prostaty fungovala, ale jak řekl Blesk Zprávám lékař, jednalo se o tzv. šedý screening.

„V podstatě muži chodili na prevenci neorganizovaně, klidně každý rok, což rozhodně není třeba. My už dva roky máme od Evropské urologické společnosti metodiku, jak plošný screening organizovat, a nyní se nám podařilo během roku a půl připravit jeho realizaci v České republice, “ uvedl prof. MUDr. Zachoval.

A jak bude screening probíhat? Muži nad 50 let budou vyzváni, aby absolvovali odběr PSA u svého praktického lékaře nebo urologa. Budou moci o odběr PSA požádat svého praktika. Pokud bude výsledek příznivý, tedy PSA pod hodnotu jedna, může muž znovu přijít na kontrolu až za 4 roky. Pokud by mělo hodnotu PSA jedna až tři, bude muž pozván na kontrolu za 2 roky. A pokud bude PSA vyšší než 3, tak bude odeslán k urologovi a ten podle dalších vyšetření rozhodne, zda si pozve pacienta za rok, nebo jej pošle na magnetickou rezonanci.

„Je prokázáno, že šedý screening je nejen zdravotně, ale ekonomicky nerentabilní. Pokud je metodika jasná a realizace dobře zajištěná, tak nejenže zachytíme nádory v raných stadiích, ale ještě to nebude pro stát ekonomicky nevýhodné,“ přibližuje další benefity nového screeningu urolog.

Plošný screening karcinomu prostaty zavedlo například Švýcarsko, Švédsko, Německo nebo Nizozemsko. „Čísla z těchto zemí ukazují, že se snaha o časný záchyt rakoviny vyplatí. Naopak v USA, kde screening v roce 2012 pozastavili, významně stoupla úmrtnost a výskyt pokročilých stadií nemoci,“ doplňuje profesor Zachoval.

Kdo a kdy by měl na prevenci vyrazit?

Prevence by se podle lékaře měla týkat zejména mužů po padesátce. Často donutí muže na prevenci přijít partnerky, protože ženy jsou, co se týče prevence, zodpovědnější. „Muži se také často obávají bolestivosti vyšetření, nicméně pokud to porovnám s kolonoskopií či zubařem, tak to skutečně není nijak strašlivé či bolestivé vyšetření,“ uklidňuje lékař.

Nicméně pokud má muž v rodině zvýšený výskyt rakoviny a to nejen ze strany otce, ale i jiných členů rodiny, měl by na preventivní vyšetření prostaty pomýšlet už kolem 40 let.

„Určitá část těchto nádorů roste pomalu, ale když už se ohlásí obtížemi, může být na kompletní odstranění pozdě. To se týká asi 20 % pacientů,“ říká urolog.

Při pokročilém stadiu se hraje o čas

Pokud se nádor odhalí včas, je podle profesora Zachovala prognóza velmi příznivá. Nádor se podaří téměř vždy vyléčit. „Pokud je ovšem rakovina prostaty objevena v pozdním stadiu, už se hraje pouze o čas. Máme léky, které dokážou prodloužit život, ale pokud muž přijde na prevenci včas, může si tím zachránit život,“ apeluje lékař na všechny muže.

Muži se nemusí obávat ani případné operace. Lékaři používají moderní a velmi jemnou techniku. V pražské Fakultní Thomayerově nemocnici od září operují pacienty velmi moderním robotickým systémem za několik desítek milionů korun. Pacienti se tak nemusí obávat většího množství nežádoucích účinků jako například pooperační inkontinence nebo impotence.

Podle expertů žije v Česku odhadem 60 000 mužů, kteří se s nádorem v nějaké fázi léčí nebo léčili. Nejvíce nemocných je v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Přesné důvody, proč se počty případů s rakovinou prostaty drží vysoko, a dokonce mírně stoupají, odborníci neznají. Jedním z faktorů je podle nich delší doba dožití a zřejmě i životní styl a strava. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česko šesté, co se počtu nemocných týče. Ve světě je na třináctém místě. V mortalitě si stojí lépe – v Evropě je na jednadvacáté pozici a ve světě na sté.