Movember: Víte, na co každý listopad upozorňují muži svými kníry?

Už je tomu více než 20 let, kdy si australská skupina mužů nechala narůst vtipné knírky a začala prodávat trička pro charitativní účely. Cíl byl jednoduchý - vzbudit zájem u mužů, aby se více starali o své zdraví. Výtěžek z prodeje triček putoval na podporu vědecko-výzkumných projektů a zlepšení léčby rakoviny prostaty.

Pět let od prvních krůčků vznikl charitativní projekt Movember (složenina slov moustache - knírek a November - listopad, pozn. red.), který se rozšířil do celého světa a dnes můžeme potkávat v listopadu muže s knírem skoro na každém rohu. Do kampaně se v roce 2007 zapojila i Česká republika a hlavním iniciátorem a organizátorem je nadační fond Muži proti rakovině.

Za celou dobu této akce se celosvětově vybralo více než 12 miliard korun a letos jistě na výzkum přibudou další finance. V rámci zkvalitňování přístrojového vybavení a grantové výzvy vyhlášenou nadačním fondem Muži proti rakovině bylo v roce 2022 finančně podpořeno celkem 14 urologických pracovišť po celé České republice částkou 2,4 milionu korun.

Jak se do Movemberu zapojit?

Možností zapojení do celosvětové akce Movember je hned několik. První a nejviditelnější podporou je nechat si narůst knír. Na začátku měsíce mají muži tvář zcela hladkou a během měsíce se mohou holit, ale ne pod nosem. Během třiceti dnů tak naroste hezký tzv. Mo knír, kterým upozorňujete na důležitost prevence.

Do výzvy se můžete i přímo zaregistrovat na webu kampaně. Během celého listopadu také, kde lze finančně podpořit jak konkrétní osobu, tak celou skupinu nebo výzkum rakoviny.

Nakonec se můžete zapojit také pohybem. Každý rok probíhá Movember run. Cílem je uběhnout 60 kilometrů během jednoho měsíce a připomenout si tak 60 mužů, které po celém světě každou hodinu ztratíme kvůli sebevraždám. Další možností je zapojení do konkrétního závodu a zaplatit registrační poplatek. Letos se závod koná v pražském hostivařském parku 5. listopadu.

Rakovina se plíží nenápadně a bez příznaků

Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů v Česku. Každoročně tato diagnóza změní život přibližně 8 000 mužů. Z nich 1 500 této nemoci podlehne. Výskyt karcinomu prostaty se za posledních třicet let ztrojnásobil, na čemž má kromě stárnutí populace velký podíl i lepší diagnostika.

„Základem je vyšetření prostaty přes konečník a krevní test na ukazatel aktivity prostaty, tzv. prostatický specifický antigen. To nám umožňuje odhalit karcinom deset i více let předtím, než se projeví, a zahájit tak léčbu včas,“ vysvětluje prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., předseda České urologické společnosti.

Vedle karcinomu prostaty upozorňuje akce ještě na karcinom varlat – nádor, který postihuje především dospívající chlapce a mladé muže ve věku 15 až 40 let. Opět její výskyt každoročně stoupá a diagnózu si vyslechne každý rok téměř 500 českých mužů. U obou nemocí je stěžejní prevence, protože včasné odhalení může pomoci zachránit život.

„Rozhodně mužům doporučuji nečekat až se objeví příznaky. Na prohlídky je třeba chodit preventivně, stejně jako ženy chodí ke gynekologovi. Pravidelné kontroly prostaty se doporučují po 50. roce věku, u mužů, u jejichž přímého příbuzného se vyskytla rakovina prostaty, dokonce i dříve," radí prof. Zachoval a dodává: „Prevence rakoviny varlat začíná u pravidelného samovyšetření, které by muži měli zařadit do své životní rutiny ideálně již v období dospívání po 15. roce věku.“

Video Co je Movember? - Videohub Video se připravuje ...

Rakovinu nevočůráš

Letošní kampaň nese název „TO NEVOČŮRÁŠ!“. Proč zrovna tento název?

„Potíže při močení mohou být v určité fázi také jedním z projevů rakoviny prostaty, ale hlavní poselství kampaně, jejímž cílem je zvýšit povědomí o prevenci a inspirovat k pravidelným prohlídkám u urologů je, že toto onemocnění obejít zkrátka nelze. Zdraví se nedá očůrávat. Věříme, že srozumitelný název kampaně osloví nejen muže, ale i jejich blízké, kteří je v prevenci podpoří,“ vysvětluje Jiří Hofreitr z Nadačního fondu Muži proti rakovině, který je spolu s Českou urologickou společností partnerem letošní kampaně.

Poslední a nejvíce důležitou částí, aby se muži zapojili do akce, je především prevence. Nádory prostaty i varlat se mohou vyvíjet bez příznaků, a pokud se neléčí, mohou metastázovat do jiných orgánů, například do lymfatických uzlin nebo kostí. Nádor prostaty se později může projevit i obtížemi při močení, ale jeho projevy jsou velmi individuální. S tím souvisí zákeřnost nemoci. Mezi příznaky rakoviny varlat patří změny ve velikosti, bulky nebo jiné nepravidelnosti a opět platí, že v počátečních stádiích obvykle nebolí. Právě to může být velmi zrádné.

Obavy z vyšetření u lékaře jsou přitom zcela zbytečné. Celá prohlídka obvykle netrvá déle než půl hodiny, přičemž samotné vyšetření prostaty zabere doslova pár vteřin. V rámci Movemberu startují také tzv. Movember prohlídky. Do nich se zapojili urologové z celé republiky. Zájemci o vyšetření si mohou na webových stránkách objednejse.muziprotirakovine.cz najít toho nejbližšího, domluvit si s ním termín a objednat se na vyšetření.

Například Fakultní nemocnice se zapojuje do osvětové akce již podeváté a v období od 1. 11. do 30. listopadu 2022 opět nabízí mužům možnost nechat si udělat zdarma krevní test PHI (Index zdravé prostaty).

„Na Oddělení imunochemické diagnostiky ve FN Plzeň jsme před 10 lety zavedli stanovení tzv. indexu zdravé prostaty, které daleko lépe umožňuje diagnózu karcinomu prostaty než pouhé vyšetření PSA. Vzhledem ke zvýšené spolehlivosti tohoto indexu dochází v praxi jak ke zlepšení včasného záchytu karcinomu, tak i ke snížení nutnosti provedení biopsie prostaty, a to až o 25 procent,“ vysvětluje primář Oddělení imunochemické diagnostiky prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

„Spousta věcí se dá v životě vočůrat, u rakoviny to ale nejde. Preventivní prohlídky mohou onemocnění zachytit včas. Rozhodně není důvod k obavám ani studu z vyšetření a Movember je skvělou příležitostí, jak přestat dělat z prohlídek u urologa choulostivé téma,“ dodává David Matásek, který se stal tváří letošní kampaně.