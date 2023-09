Marsell Bendig a Lucie Bikárová zvou na Blesk Ordinaci do Mostu: Zatancujeme si u prevence!

Program plný hvězd a špičkoví odborníci, kteří se postarají o vaše zdraví – to musíte zažít na vlastní kůži! A ještě si tu kůži můžete nechat zkontrolovat.

Už v úterý 3. října si pro vás lékaři z Nemocnice Most, kterou si řada televizních diváků jistě pamatuje z oblíbeného seriálu Nemocnice na kraji města, připravili unikátní nabídku preventivních vyšetření.

„Velmi nás těší, že můžeme na Blesk ordinaci poskytnout některá základní vyšetření i lidem, kteří by za normálních okolností do nemocnice nepřišli. Lidé tak mohou bezplatně získat alespoň základní obrázek o svém zdravotním stavu a v případě možných potíží jim následně můžeme doporučit návštěvu konkrétního nemocničního pracoviště,“ zve na 1. náměstí ředitel nemocnice Pavel Markalous.

Odborníci vám zkontrolují mateřská znaménka, tlak, plíce, cukr i krkavice. Probrat s nimi ale můžete i bolesti hlavy, které mohou signalizovat vážnější problémy, a premiérově i případné sexuální potíže, či své duševní zdraví. Neváhejte a přijďte.

Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most | archiv Blesku

Ordinace v Ordinaci

Od 12 do 18 hodin

V úterý 3. října na 1. náměstí! Hned tři hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě se stanou patrony mostecké Blesk Ordinace. Budou jimi Lukáš Hejlík, nenapravitelný sukničkář Jáchym Kalina, ztřeštěná zdravotní sestra Lada – Hana Kusnjerová, a dobrák od kosti – sanitář Ludva v podání Zdeňka Godly, kterého proslavila role Franty v seriálu Most! Blíž už hvězdám, které vídáte na Voyo, být nemůžete! I s nimi se v Blesk Ordinaci můžete nechat vyfotit a získat od nich autogram. Zdeněk Godla | profimedia.cz

Tančete s hvězdami

Už jste si někdy při čekání na lékaře zatancovali? V Mostě můžete. Blesk Ordinace je totiž jiná. Čekání na vyšetření zpříjemní zpěváci Marsell Bendig (24), bratr úspěšného zpěváka Jana Bendiga (29), s Lucií Bikárovou.

Herec a zpěvák Marsell Bendig je držitelem Českého lva v kategorii nejlepší vedlejší mužský herecký výkon, který předvedl ve filmu BANGER. A už příští úterý má v plánu to pořádně rozjet na náměstí v Mostě. „Moc se na to těším. Doufám, že pobavím lidi svojí hudbou, že si zatancujeme,“ říká Marsell, který dorazí i s kamarádkou a kolegyní Lucií Bikárovou (19), která je známá především ze soutěže Česko Slovenská SuperStar. Ta se s ním na pódiu vystřídá. Je to zdarma!

Jako hodně mladých lidí, i Marsell zanedbal prevenci a naštěstí si to uvědomuje. „A je to vlastně jeden z důvodů, proč se tam tak těším. Protože si tam určitě chci nechat vyšetřit znamínka, tlak atd. Doporučuji to každému, kdo bude mít čas, aby dorazil,“dodává a chválí projekt Blesk Ordinace.

„Já jsem rád, že něco takového je, a myslím si, že projekty, které dokážou zachránit život, se musejí podporovat! Doufám že i v Mostě se najde spousta lidí, kteří toho rádi využijí, a navíc je to zdarma,“ dodal zpěvák. Marsell i Lucie mají v plánu si tento den pořádně užít a už teď slibují, že se s fanoušky budou setkávat a fotit až do úmoru.

Herec a zpěvák Marsell Bendig je držitelem Českého lva v kategorii nejlepší vedlejší mužský herecký výkon, který předvedl ve filmu BANGER. | CNC_Pavel Machan, Marek Pátek, David Kundrát, Martin Hykl

Už v pondělí ZDARMA v deníku Blesk

Lidská psychika je velice křehká, někdy stačí málo a nalomí se. Podle posledních údajů až jedna pětina dospělých u nás trpí nějakými duševními potížemi. Bohužel i v dnešní době jen polovina z nich vyhledá účinnou pomoc. Proč? Protože se za své psychické problémy stydí. A tím si velice škodí. O nejčastějších diagnózách, jak si najít pomoc a další zajímavé informace o duševním zdraví najdete v pondělní příručce Blesku.

Psychiatrička Večeřová: Depresivní děti vadnou před očima. Jak rozpoznat varovné signály od puberty?