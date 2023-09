Zpět

na

Radou doktora Skružného v podání Rudolfa Hrušinského z Vesničky mé střediskové se zřejmě inspirovali v Brně. Jen místo do krematoria v Pelhřimově zvou návštěvníky do nově opravené smuteční síně na Ústředním hřbitově. Není to zadarmo.