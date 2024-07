Nová koncertní hala, která bude sídlem pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, vznikne jako přístavba nynějšího kulturního domu. Projekt tak zahrnuje i jeho kompletní rekonstrukci.

„Hudba nás pohltí. Hudba nás dokáže obklopit. Nová hala je spirituálním darem pro budoucí generaci,“ řekl Holl při slavnostním zahájení. Na koncept svého návrhu přišel společně s manželkou.

„Když jsme na tím před šesti lety začali přemýšlet, říkali jsme si, že pro koncertní sál by bylo dobré, aby se do něj vcházelo z klidné strany od parku,“ řekl. Současný vchod je z rušné komunikace. „Nakonec jsme přišli na to jak neporušit stávající budovu a vytvořit novou strukturu nad ní. Do ní se bude vcházet právě z parku,“ podotkl.

Těší se na zahájení

Podle prezidenta by stavba mohla být inspirativní nejen z architektonického, ale i technologického hlediska. „Těším se na novou ostravskou filharmonii. Věřím, že se to stihne do konce mého mandátu. Tak abych mohl přijet na zahajovací koncert,“ uvedl. Ocenil i odvahu ostravských politiků, že se do takového projektu pustili.

„Je dobré vidět, že Ostrava dokáže nejen revitalizovat staré stavby, které patří k jejímu obrazu, ale že se dokáže pustit i do nových projektů,“ dodal.

Janáčkova filharmonie Ostrava na svůj sál čeká 70 let. Jako první v něm po dokončení stavby zazní Janáčkova Sinfonietta. Ukončení stavby je naplánováno na konec roku 2027.

Očekávaná stavba

Projekt ale doprovázejí i nesouhlasné názory. Odpůrci řeší hlavně finance. S nimi ale ředitel filharmonie Jan Žemla nesouhlasí. „Kultura je něco, co nás definuje jako lidské bytosti a jako národ. Bez kultury bychom nebyli tím, co jsme. Právě takovéto investice jsou jedním z prostředků, jak takové kulturní prostředí v České republice uskutečnit,“ řekl.

Stavba je podle něj velmi významná pro Ostravu. Hlavně v tom, že je po dlouhé době první svého druhu v Česku. Navíc patří podle architektů mezi deset nejočekávanější světových staveb.

Obří projekt

Koncertní sál má mít 1300 míst. Součástí projektu je například i divadelní sál s kapacitou 490 míst, komorní multifunkční sál s 515 místy, přednáškový multifunkční sál se 120 místy či edukační centrum s 200 místy.

Součástí komplexu má být i nahrávací studio, restaurace, kavárna a další prostory. Město se o výstavbu nového sálu pokoušelo v minulosti již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969.

VIDEO: Setkání prezidenta republiky s občany, kteří jsou aktivní ve svých regionech a napomáhají jejich rozvoji.

Video Video se připravuje ... Setkání prezidenta republiky s občany, kteří jsou aktivní ve svých regionech a napomáhají jejich rozvoji Daniel Kristl