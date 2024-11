Investice za 25 miliard a práce až po 4500 lidí. To slibuje projekt průmyslového areálu Panattoni Smart Park Karviná. Proti ovšem stojí památkáři a spolek Stará Karviná, podle nichž by výstavba výrazně přetvořila historicky a archeologicky cennou lokalitu. Ta je navíc v těsné blízkosti známého tzv. šikmého kostela, který proslavila spisovatelka Karin Lednická. Ta se přidala na stranu občanů.

Průmyslová zóna by měla vyrůst poblíž bývalého Dolu Barbora a šikmého kostela sv. Petra z Alkantary. Generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko Pavel Sovička řekl, že zóna se připravuje pro jakýkoliv moderní průmysl. „My připravíme veškerá povolení a pak se snažíme oslovovat investory, kteří se dívají po celé Evropě,“ řekl Sovička. Už dříve developer uzavřel smlouvu u budoucí koupi pozemků se společností Asental Zdeňka Bakaly.

Zóna podle představitelů Panattoni představuje velkou příležitost pro obyvatele Karviné, Havířova, Orlové a dalších okolních měst a obcí s potenciálem až 4500 míst.

Až 25 procent zaměstnanců jsou podle zkušeností u moderních průmyslů vysokoškolsky vzdělaní lidé. Z 25 miliard korun by samotná výstavba areálu přišla zhruba na polovinu. „Vidíme opravdu velký potenciál na to, aby celková investice nakonec byla ještě daleko větší,“ uvedl Sovička.

Spolek navrhuje jiné místo

Panattoni Smart Park Karviná má vzniknout na ploše zhruba 100 hektarů, která se nachází mezi bývalým Dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu s Karvinou a kostelem, jenž je jedinou dochovanou stavbou ze staré Karviné. Chrám kvůli poddolování výrazně poklesl a naklonil se a jako šikmý kostel ho proslavila spisovatelka Karin Lednická.

Spolek Stará Karviná podal návrh na vyhlášení území krajinnou památkovou zónou. Předsedkyně spolku Tereza Ondruszová řekla, že nemají nic proti samotné průmyslové zóně, ale vadí jim zvolené místo. „Území, kde by se to mělo stavět, to je srdce staré Karviné,“ uvedla.

Podle ní je na druhé straně silnice vhodnější plocha o velikosti 129 hektarů. „Je zrevitalizovaná, jsou to bývalé kolonie, je tam lepší dopravní obslužnost, není to tak členitý terén, je to stejný vlastník, ale není to úplně to jádro staré Karviné,“ podotkla Ondruszová.

Na straně spolku jsou i památkáři. „Je to území s archeologickými nálezy první kategorie,“ řekl Ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě Michal Zezula. „Zaniklou Karvinou není možné vnímat jako brownfield bez limitů dalšího využití,“ dodal.

Zasáhla i spisovatelka Lednická

Do sporu se přidala i spisovatelka Karin Lednická, která právě šikmý kostel proslavila. Pro seznamzpravy.cz mluví o podezření, že město uzavřelo bezohledné dohody s vlastníkem pozemků Bakalou: „Mezi karvinskou veřejností mnohokrát zazněla domněnka, že skutečným důvodem tohoto úsilí pana primátora je zprostředkovat prodej pozemků Zdeňka Bakaly, aby tak naplnil dříve učiněné dohody,“ uvedla. Primátor se brání, že mu jde jen o zajištění dostatku pracovních míst.

Karvinsko je okresem s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v zemi, na konci října činila 8,3 procenta. „Karviná byla hornické město. Když stát ustoupil od fosilních paliv, Karviná prošla transformačním procesem, a pokud tady neuděláme něco moderního pro děti lidí, kteří pracovali v hornictví, tak se Karviná vylidní. Pro nás je průmyslová zóna jednoznačně přínosem,“ řekl náměstek karvinského primátora Vladimír Kolek (ANO).

VIDEO: Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech proslavil román Karin Lednické Šikmý kostel.

Video Video se připravuje ... Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech proslavil román Karin Lednické Šikmý kostel. Karel Janeček