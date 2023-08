Kostel postavený roku 1736 vysvětili 5. srpna 1759, a protože nejbližší neděle připadla na včerejšek, mši svatou vedl duchovní otec Martin Šmíd právě včera. Během obřadu vysvětlil, že světec Petr z Alkantary byl asketou a španělským františkánem.

Zakladatel kostela hrabě František Wilhelm Larisch a jeho rod byl původem také ze Španělska, a zřejmě proto si jako patrona vybral právě svatého Petra.

„Kostel se na výročí vždy světí, je to pro místní velká událost,“ řekla Tereza Ondruszová ze spolku Stará Karviná, která se na organizací mše podílí.

Klesl kvůli poddolování

Kostel sv. Petra z Alkantary je jediným pozůstatkem po někdejší velké části Karviné, která padla za oběť důlní činnosti. Po zahájení těžby uhlí v roce 1854 pod ním těžili z 27 slojí. „Kostel kvůli poddolování poklesl o 32 metrů, a proto je výrazně nakloněný, proto se mu říká šikmý,“ potvrdila Tereza Ondruszová. Vychýlil se o 6,8 stupňů na jih. Rovné jsou sochy u vchodu, podle nich lze sledovat sklon.

délka: 01:38.05 Video Video se připravuje ... Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech proslavil román Karin Lednické Šikmý kostel. Karel Janeček

Zachránit církevní stavbu se podařilo v letech 1994 až 1995 díky podpoře těžařů. Po generální opravě se z něj stala turistická atrakce. Je i námětem knižního bestselleru Karin Lednické, ten se dočkal už druhého pokračování. „Od jeho vydání vzrostla roční návštěvnost ze tří tisíc na více než 15 tisíc,“ dodala Ondruszová.

Prohlédnou si i zvony

V létě tu probíhají pravidelné víkendové prohlídky, fundovaní průvodci během komentovaných návštěv bezplatně pohovoří o zajímavostech, minulosti, ale i současnosti šikmého kostela.

V srpnu je otevřen kostel pro tyto účely v pátek a v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 11.30 do 18 hodin, protože zde předtím probíhají dopoledne mše svaté. Otevřeno je do konce října.