Střelec

Tento týden se vám podařilo dát do pořádku všechno, co jste zanedbali. Kariérní růst je v plném proudu a tento trend se vás bude držet. Jen dbejte na dostatečný přísun odpočinku a rozhodně se nepřepínejte. Mohlo by se stát, že přijdete o drahocennou vitalitu.